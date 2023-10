Steam Cadılar Bayramı indirimi ne zaman, kaçta 2023?

Kullanıcı sayısı ile dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam'de kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Bununla beraber platform, her yıl belirlenen günlerde büyük indirim etkinlikleri düzenliyor. Bu etkinlikler oyuncular tarafından merakla bekleniyor.Steam'in bilinen indirimlerinden Cadılar Bayramı etkinliği de oyuncuların heyecanla beklediği kampanyalardan birisi. Peki Steam Cadılar Bayramı İndirimi tarihi ne zaman? Oyuncuları neler bekliyor? İşte ayrıntılarYayıncı indirimi veya hafta içi fırsatı gibi küçük kapsamlı kampanyaların aksine her yıl gerçekleşen büyük etkinliklerden biri olan Cadılar Bayramı, hatırı sayılır derecede fiyat düşüşlerine sahne oluyor. Çok beklenmesinin asıl nedeni de bu.Yılın sonlarına doğru gelindiğinde oyuncuların aklına gelen şeylerden birisi de Steam'in Cadılar Bayramı etkinliği. Bu etkinlik ile indirimle buluşmayan oyun neredeyse hiç kalmıyor. Bu doğrultuda oyuncular da cüzdanları hazırlıyor.Dijital oyun mağazası Steam, 2024 yılı için indirim tarihlerini paylaştı. Peki Steam Yaz, Kış İndirimi ve Cadılar Bayramı Etkinliği ne zaman?Steam Cadılar Bayramı İndirimi 26 Ekim tarihinde saat 20.00 itibariyle başlayacak. Bu kapsamda Red Dead Redemption 2'den God of War'a, Elden Ring'den Dying Light serisine kadar yüzlerce hatta binlerce oyun düşük fiyatla buluşacak.Cadılar Bayramı etkinliğinden sonra ise büyük bir mevsim indirimi oyuncuları bekliyor. Bu, Sonbahar indirimleri. 21 Kasım 2023 tarihinde başlayacak Sonbahar etkinliği kapsamında pek çok oyunun fiyatı düşecek.Öte yandan Sonbahar İndiriminden sonra büyük bir etkinlik daha var. Bu da oyuncuların büyük heyecanla beklediği Kış İndirimleri. Cadılar Bayramı etkinliği gibi kapsamlı olacak bu kampanya da her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor.