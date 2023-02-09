Son dakika: Şanlıurfa deprem kaç kişi öldü? Şanlıurfa ölü sayısı ve isimleri nedir? 9 Şubat 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

VEFAT YARALI KAHRAMANMARAŞ 530 2900 HATAY 872 2766 OSMANİYE 293 1315 ADIYAMAN 720 400 DİYARBAKIR 92 770 ŞANLIURFA 95 1791 GAZİANTEP 481 3890 KİLİS 22 417 ADANA 146 2611 MALATYA 166 3298





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 06.15 itibarıyla Maraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı.Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde dün akşam (7 Şubat) itibarıyla yaklaşık 8 bin kişinin enkazdan kurtarıldığını söyledi.Deprem bölgelerinde çalışmaların" tüm hızıyla sürdüğünü" kaydeden Oktay, "Arama kurtarma faaliyetlerimiz devam ediyor. Enkaz altında bulunan son vatandaşımıza ulaşana kadar bu çalışmalar devam edecek" dedi."Toplamda 16 bin 139 arama kurtarma ekibinin şu anda fiilen sahada olduğunu" belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bu ekipleri "tüm il ve ilçelere sevk etmiş durumda olduklarının" bilgisini paylaştı.Uluslararası alandan ve yerelden ekipleri de sahaya sevk edeceklerini belirten Fuat Oktay, dün gece yoğun bir operasyonla özellikle Adıyaman, Hatay ve depremlerin merkez üssü Maraş'a ve spesifik alanlara ekipleri havadan sevk etmeyi sürdürmeyi planladıklarını aktardı.Deprem sahasında 4 bin 794 iş makinasının bulunduğunu, yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinde 3 bin 251 kişinin yer aldığını söyleyen Oktay, 2 bin 400 civarında arama kurtarmacının da daha yabancı ülkelerden geleceğini kaydetti. Oktay, Türkiye'den bin 500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini de sahaya sevk edeceklerini bildirdi.Toplamda tüm birimlerden 60 bin 218 kişinin sahada görevlendirildiğini belirten Oktay, "Tüm arkadaşlarımız sahada canhıraş, gece, gündüz, 24 saat esasıyla çalışmalarına devam etmekteler" dedi.Oktay, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma ekipleri, Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili tüm birimlerin alanda olduğunu ifade etti. Sahada 750 civarında vinç bulunduğunu kaydeden Oktay, bunların arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırdığını, toplam 4 bin 794 aracın deprem bölgesinde görev aldığını söyledi.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem olurken Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 06.30 itibarıyla 42 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.Depremin Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi.Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre, 10 ilde toplam can kaybı 6 bin 234'e yükseldi. Yaralı sayısı 37 bin 011, yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti.