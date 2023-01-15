Haber Tarihi: 15 Ocak 2023 18:47 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023 18:47

SON DAKİKA: Gaziantep Fenerbahçe maçı CANLI İZLE, FB Gaziantep

Fenerbahçe, Gaziantep FK Deplasmanında şampiyonluk yarışına tutunmak için 3 puan mücadelesi veriyor. Galibiyet hasretine son vermek isteyen Gaziantep de Fenerbahçe karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor.

SON DAKİKA: Gaziantep Fenerbahçe maçı CANLI İZLE, FB Gaziantep
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Gaziantep Fenerbahçe maçı beIN Sports izle! Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA






GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Gaziatenp ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Son 13 maçta 1 galibiyet

Ligin 4. haftasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 5-2 yenen Gaziantep FK, devam eden haftalarda çıktığı 13 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlardan sadece ligin 10. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Diğer maçlardan ise 6'şar mağlubiyet ve beraberlik aldı.

Fenerbahçe'de 5 isim sınırda

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Gaziantep FK maçında kart görmeleri halinde bir sonraki maçın kadrosunda yer alamayacak. Gaziantep'te ise Günay Güvenç ve Figueiredo'nun 3 sarı kartı bulunuyor. Güvenç ve Figueiredo, bu karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 20. haftasında oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de Arda Güler'e şans doğdu

Gaziantep FK deplasmanında kritik bir 90 dakikaya çıkacak Fenerbahçe'de Arda Güler'in de Jorge Jesus tarafından görevlendirilmesi bekleniyor. Son olarak Dünya Kupası arası öncesi Giresunspor maçında sadece 3 dakika süre alabilen 17 yaşındaki yıldızın, Gaziantep karşısında süre alacağı ifade edildi. İlk 11'de olmasa bile genç yeteneğin maçın ikinci yarısında süre alması planlanıyor. İrfan Can Kahveci'nin cezalı olması sebebiyle de Arda büyük önem kazanıyor.

Jorge Jesus: "Hedeflerimize inanmaya devam edeceğiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Süper Lig'de bugün oynayacakları Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularına seslendi. Ligde yeniden bir galibiyet serisi yakalamaları gerektiğini belirten Portekizli teknik adam, "Bize her zaman destek veren taraftarlarımız son haftalarda aldığımız sonuçlarla üzdük. Lig uzun bir maraton, önümüze bakacağız. Hedeflerimize inanmaya devam edeceğiz. Hedeflerimize ulaşmak ve yeniden liderliği almak için aynı birliktelikle, her zamankinden daha fazla çalışarak, kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ligde geçen hafta Galatasaray derbisinde 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, maç eksiğiyle şu anda sarı-kırmızılıların 7 puan gerisinde yer alıyor.

Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in ilk heyecanı

Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor'dan transfer ettiği Samet Akaydin, Gaziantep FK karşısında maç kadrosunda yer alacak. 28 yaşındaki stoper, Antep'te yedek kulübesinde yer alacak. Antep deplasmanında sakatlıktan yeni dönen Joao Pedro'nun yanı sıra uzun süredir sahalardan uzak kalan Nazım Sangare forma giyemeyecek. Derbide kırmızı kart gören ve 2 maçtan men cezası alan İrfan Can Kahveci de kadroda yok. Ev sahibinde de Abdulkadir Parmak'ın sakatlığı bulunuyor.

Enner Valencia 11'e dönüyor

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Enner Valencia'nın, Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte yaklaşık 2 ay sonra (En son 12 Kasım 2022'de 1 gol attığı ve 2-1 kazanılan Giresunspor maçında oynadı.) Süper Lig'de ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Dünya Kupası'na kadar sarı-lacivertli formayla 13 gol atan Valencia, kupa sonrasında Trabzonspor 'a 2-0 (d) ve Galatasaray'a 3-0 kaybedilen maçlarda oyuna sonradan girmişti. Ekvadorlu forvet, Gaziantep FK maçında skora katkı sağlayıp, takımını tekrar havaya sokmaya çalışacak.

Gaziantep Fenerbahçe maçı hakemi kim

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak. Kalyon Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. AVAR'da ise Mustafa Öğretmenoğlu ve Esat Sancaktar görev yapacak. 

Gaziantep Fenerbahçe maçı form durumu

Spor Toto Süper Lig 18. hafta derbi maçında kendi evinde ağırladığı Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, Gaziantep FK mücadelesinden 3 puanla ayrılıp yaralarını sarmak istiyor. Fenerbahçe, ligde 17 maç sonunda aldığı 35 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde 2. sırada yer alırken, rakibi Gaziantep FK ise 17 maç sonunda topladığı 19 puanla 11. sırada bulunuyor.

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Eksikler

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Abdülkadir Bardakçı bu maçta forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalı oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe'de yeni transfer Samet Akaydin maç kadrosuna alındı. Sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile Joao Pedro'nun yanı sıra cezalı İrfan Can kadroda yer alamayacak. Galatarasay maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen ve 2 maç cezası onanan İrfan Can Kahveci, bu maçta oynayamayacak.

Muhtemel 11'ler

Gaziantep FK
Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Halil İbrahim, Furkan, Veliu, Jevtovic, Sagal, Merkel, Figueiredo

Fenerbahçe
Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Valencia, King, Batshuayi



7. kez karşı karşıya

Spor Toto Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Fenerbahçe ile toplamda 6 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü Fenerbahçe 2'sini ise Gaziantep FK kazandı. Süper Lig'de çıktığı 2019-2020 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5-0 mağlup olan Gaziantep FK, sezonunun ikinci maçında ise rakibine sahasında 2-0 yenildi. 2020-2021 sezonunda evinde Fenerbahçe'yi taraftarının desteğiyle 3-1 yenen kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda ise aynı skorla rakibine mağlup oldu. Geçen sezonun ilk maçında evinde sarı-lacivertli takımı 3-2 yenen Güneydoğu temsilcisi, ligin ikinci yarısında ise rakibine deplasmanda aynı skorla yenildi. Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşmanın 2'sini kazanmayı başardı.-

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