Haber Tarihi: 30 Temmuz 2024 20:13 - Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2024 20:13

SON DAKİKA | Fenerbahçe Lugano rövanş maçı canlı izle, Exxen şifresiz izle

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Lugano ile oynadığı maç, Exxen'den canlı olarak izlenebiliyor. Ayrıca Fenerbahçe - Lugano maçını şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

SON DAKİKA | Fenerbahçe Lugano rövanş maçı canlı izle, Exxen şifresiz izle
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini ağırlıyor. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetiyor. Jones'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott. Karşılaşma saat 20.00'da başlarken Exxen üzerinden canlı yayınlanıyor. (Paket satın almak için tıkla)
FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI CANLI, TIKLA





11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Ferdi, Dzeko.



Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda.

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek. 

RAKİP LILLE OLACAK

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.


Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

UEFA KADROSU

Teknik direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 23 isim şöyle:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin.

AVRUPA'DA 272. RANDEVU

İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 272. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 271 müsabakada 108'er galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.

ELEMELERDE 36. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonundaki elemelerde 36. maçını oynayacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 35 müsabakada 13 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 52 gol atarken, kalesinde 42 gole engel olamadı.

AVRUPA KARNESİ

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

 O

 G

 B

 M

 A

 Y
UEFA Kupası

 54

 18

 10

 26

 72

 91
UEFA Avrupa Ligi

 82

 42

 23

 17

 119

 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

 33

 9

 4

 20

 30

 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

 35

 13

 11

 11

 52

 42
UEFA Şampiyonlar Ligi

 40

 11

 6

 23

 42

 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası

 9

 3

 1

 5

 11

 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi

 18

 12

 -

 6

 44

 23
TOPLAM

 271

 108

 55

 108

 370

 387

 
 

 
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