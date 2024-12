Son dakika: Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada patlama meydana geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu patlama ile ilgili son durumu aktarırken, 'Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada 12 vatandaşımızın vefat ettiği bilgisi var.' dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise olayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da patlamada yaralanan 5 kişinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.



İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.



Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, patlama sonrası ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.



BALIKESİR VALİSİ: TÜM EKİPLERİMİZLE OLAY YERİNDEYİZ



Patlamanın, ZSR Patlayıcı Üretim Tesisi'nde saat 08.25'te meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:



"Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 12 çalışanımızın vefat ettiği, 3 çalışanımızın da yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bilgisi var. Şu an tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Milletimize geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."



Vali Ustaoğlu, çökmenin sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında olduğu bilgisini verdi.



Diğer binalarda cam kırığı şeklinde hasarlar oluştuğunu dile getiren Ustaoğlu, "Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok. Sadece bina çökmüş durumda." dedi.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise, 'Buradaki tesisimizde bir patlama meydana geldi. Ana bina değil. Patlayıcı madde üreten çekirdek bölümünde oldu patlama. Burası özel bir sektör, geniş bir alan. Eskiden beri mühimmat üretimi yapar. 15 kişi o bölgede çalışıyordu. Kayıplarımız var ve hala inceleme yapılıyor. İçerideki herkes çıkarıldı.' dedi.



'2 BAŞMÜFETTİŞ İLE 1 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ'



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan patlamayla ilgili araştırmanın başlatıldığını belirtirken, "Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz." dedi.



SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU: 12 CAN KAYBI, 5 YARALI VAR



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini 5 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Bakan Memişoğlu, 'Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada patlama yaşandığını üzülerek öğrendik. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 yaralı vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşması için tedavilerini yakından takip ediyoruz. Rabbim, ülkemizi ve insanımızı her türlü kazadan, beladan ve afetten muhafaza eylesin.' açıklamasında bulundu.



BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada 12 işçinin hayatını kaybettiğini, 4 işçinin yaralandığını bildirdi.



BAKAN GÖKTAŞ: PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİMİZLE VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bakanlığımıza bağlı Psikososyal Destek ekiplerimizle, patlamadan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.



BAKAN TUNÇ: 1 BAŞSAVCI KOORDİNESİNDE 4 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaşanılan acı olayla ilgili "Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" dedi.



Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



Balıkesir ilimizin Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasının kapsül üretim bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.



Soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir.



Patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri Bursa Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak incelemenin sonucunda belirlenecektir.



Hepimizin yüreğini yakan patlamada vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.



Yaralı vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.





