Son dakika! Ağrı'da 4.2 büyüklüğünde deprem! İşte son depremler…

Ağrı depremle panik yaşadı. Ağrı'da saat 11:03'te gerçekleşen deprem korkuttu. AFAD tarafından 4.2, Kandilli Rasathanesi tarafından 4.4 olarak ölçülen deprem yerin 10 kilometre altında meydana geldi.Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.