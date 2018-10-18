Son dakika! Ağrı'da 4.2 büyüklüğünde deprem! İşte son depremler…

Ağrı depremle sarsıldı! Merkez üssü Ağrı'nın Patnos ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem çevre illerden de hissedildi. Deprem halkta korku ve paniğe yol açtı.

18 Ekim 2018 14:35
Son dakika! Ağrı'da 4.2 büyüklüğünde deprem! İşte son depremler…
Ağrı depremle panik yaşadı. Ağrı'da saat 11:03'te gerçekleşen deprem korkuttu. AFAD tarafından 4.2, Kandilli Rasathanesi tarafından 4.4 olarak ölçülen deprem yerin 10 kilometre altında meydana geldi.
SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

Kaynak: Sözcü

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