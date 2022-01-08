Fenerbahçe'nin eski golcüsü Roberto Soldado, İspanya La Liga tarihine geçmeyi başardı.
Levante forması giyen Soldado, Real Mallorca'yı 2-0 yendikleri lig maçında takımının ilk golünü kaydetti. 36 yaşındaki Soldado, böylece La Liga'daki 7. takımında da fileleri havalandırarak bu alanda tarihteki 3. oyuncu oldu.
Soldado, daha önce formasını giydiği Real Madrid, Osasuna, Getafe, Valencia, Villarreal, Granda formalarıyla da fileleri havalandırmıştı.
Roberto Soldado, 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe formasını terletmişti.
Levante forması giyen Soldado, Real Mallorca'yı 2-0 yendikleri lig maçında takımının ilk golünü kaydetti. 36 yaşındaki Soldado, böylece La Liga'daki 7. takımında da fileleri havalandırarak bu alanda tarihteki 3. oyuncu oldu.
Soldado, daha önce formasını giydiği Real Madrid, Osasuna, Getafe, Valencia, Villarreal, Granda formalarıyla da fileleri havalandırmıştı.
Roberto Soldado, 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe formasını terletmişti.
Roberto Soldado, 7 farklı takımın formasıyla La Liga'da gol atan üçüncü oyuncu oldu. Diğerleri Aranda ve Miquel Soler...
✅Real Madrid
✅Osasuna
✅Getafe
✅Valencia
✅Villarreal
✅Granada
✅Levante pic.twitter.com/EC4I9jxVcD
— Sporx (@sporx) January 8, 2022