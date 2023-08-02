Smart Spor 77. kanal canlı izle: Digitürk Smart Spor kaçıncı kanalda?

Süper Ligin son şampiyonu Galatasaray'ın yeni sezonda taraftarıyla buluşacağı ilk maç Zalgiris mücadelesi naklen ve sadece D-Smart'ta ekrana gelecek. Icardi, Zaha, Angelino gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katarak Şampiyonlar Ligi grupları için iddiasını ortaya koyan Galatasaray, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Zalgiris'i konuk ederken, 21.30'da başlayacak mücadele D-Smart 77. kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.D-Smart platformu bünyesinde yer alan ve spor içerikli bir kanal olan Smart Spor, HD görüntü kalitesinde yayın yapıyor.Smart Spor kanalını izleyebilmek için D-Smart platformunun 'Aile Spor Paketi' adlı kampanyasına üye olmak gerekiyor.Smart Spor kanalı, D-Smart platformunda 77. kanalda yayın yapıyor.Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle:Frekans: 12245Polarizasyon: H - YatayKapsama: DoğuSR: 27500FEC: 5/6Sistem: DVB-S2Modülasyon: 8PSKD-Smart GO'ya web sitesinden ve mobil uygulamalardan üye olabilirsiniz. www.dsmartgo.com.tr ana sayfasında yer alan 'Üye Ol' bağlantısına tıklayıp adımları takip ederek D-Smart GO üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.D-Smart GO IOS ve Android uygulamaları ana ekranında yer alan 'Bana Özel' ekranında yer alan 'Üye Ol' bağlantısına tıklayıp adımları takip ederek D-Smart GO üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.D-Smart GO'ya üye olabileceğiniz 2 farklı paket seçeneği bulunmaktadır.Film Dizi Paketine üye olarak TV kanal ve seç-izle programlarına ek olarak D-Smart GO'ya özel film ve dizi TV kanallarını ve seç-izle programlarını izleyebilirsiniz.Mega Pakete üye olarak Film Dizi paketindeki kanal ve seç-izle programlarına ek olarak D-Smart GO'ya özel Spor TV kanallarını, birbirinden keyifli spor karşılaşmalarını ve seç-izle programlarını izleyebilirsiniz.Öte yandan S Sport'un internet üzerinden ve mobil uygulamalardan hizmet veren 'S Sport Plus' dijital yayın platformu da sporseverlere hizmet veriyor. S Sport 1 ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanan tüm spor müsabakalarının canlı yayınlarını ve tekrar yayınlarını S Sport Plus platformundan izlemek de mümkün.D Smart Go Film Dizi Paketi: 179 TLD Smart Go Mega Paketi: 199 TLGalatasaray, 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2 Ağustos Çarşamba günü konuk edecek.Çarşamba günü saat 21:30'da Rams Park'ta oynanacak müsabakaD-Smart ve D-Smart GO'dan yayınlanacak.Galatasaray'ın evinde Zalgiris karşısında çıkması beklenen 11 şu şekilde;Muslera; Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino; Kerem Aktürkoğlu, Torreira, Olivieira, Morutan, Mertens, ZanioloBaşkent Vilnius'taki yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli LFF Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında sarı-kırmızılı ekip birçok pozisyona girmesine rağmen golü bulamadı ve karşılaşmanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.İkinci yarının başında Galatasaray gol ararken yediği kontraatakla geri düştü.Hızlı gelişen Zalgiris atağında Mathias Oyewusi, Victor Nelsson'un hatasında 47. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.Oyuna ağırlığını koyan sarı-kırmızılılar, 75. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 78. dakikada ise Halil Dervişoğlu'nun golleriyle 2-1 üstünlük kurdu.Mücadelenin uzatmalarına önde giren Galatasaray, 90+1. dakikada Donatas Kazlauskas'ın golüne engel olamayınca maç 2-2 sona erdi.Spor Smart kanalı D-Smart uydu alıcısının 77'nci kanalında, Spor Smart 2 kanalı ise D-Smart uydu alıcısının 82'nci kanalından izlenebiliyor. D-Fix modüllü üyeliği bulunanlar için Smart Spor kanallarının TÜRKSAT uydusu üzerindeki frekansı şöyle:Frekans: 12187Polarizasyon: V-DikeySR: 27500FEC: 5/6Spor Smart canlı yayını D Smart spor aboneliği bulunan üyeler ve D Smart GO üyeleri tarafından paket kapsamında bulunuluyorsa izlenebilecek. D Smart abonesi olmayanlar ise üyelik işlemini internet üzerinden birkaç adımda tamamlayabilecek.D-Smart GO'ya web sitesinden ve mobil uygulamalardan üye olabilirsiniz.www.dsmartgo.com.tr ana sayfasında yer alan 'Üye Ol' bağlantısına tıklayıp adımları takip ederek D-Smart GO üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.D-Smart GO IOS ve Android uygulamaları ana ekranında yer alan 'Bana Özel' ekranında yer alan 'Üye Ol' bağlantısına tıklayıp adımları takip ederek D-Smart GO üyeliğinizi oluşturabilirsiniz.