Sivasspor, kupa şampiyonluğunu kutladı

Demir Grup Sivasspor'un tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması nedeniyle kentte kutlama programı düzenlendi.Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programı, futbolcuların, teknik heyetin ve yöneticilerin otobüs ile Cumhuriyet Meydanı'na gelişiyle başladı.Alanda toplanan çok sayıda taraftar kırmızı-beyazlı ekibe sevgi gösterisinde bulundu.Burada konuşma yapan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin 55. kuruluş yıl dönümümüzü yaşadığı bu günlerde, 60. Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi de başardığını söyledi.Türkiye Kupası'nın önemine vurgu yapan Otyakmaz,dedi.Sivasspor'un 2 sezondur üst üste Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandığını anımsatan Otyakmaz, şunları kaydetti:Teknik direktör Rıza Çalımbay ise Sivas halkına bu mutluluğu yaşattığı için mutlu olduğunu belirtti.Çalımbay,diye konuştu.Kırmızı-beyazlı ekibin yeniden Avrupa'ya gideceğini vurgulayan Çalımbay,diye konuştu.Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de kupayı şehre kazandıran Sivasspor'u tebrik etti.Kupanın hayırlı olmasını dileyen Şimşek,ifadelerini kullandı.Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise kupanın şehre kazandırılmasında katkısı olanlara teşekkür ederek,diye konuştu.AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, kupanın Sivas'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Kutlama programı sanatçı Onur Şan'ın konseriyle devam etti.