Yeni sezonda Avrupa'ya gitmeyi garantileyen, bu yüzden kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Sivasspor transferde atağa kalktı.
İlk iş olarak teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini uzatan Kırmızı-Beyazlılar, transfere ise hücum hattından başladı.
Yiğidolar, Polonya'nın Piast takımında 39 maçta 19 gol atıp 5 asist yapan Jorge Felix ile prensipte anlaştı.
Sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan başarılı oyuncunun birkaç güne kadar şehre gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.
İlk iş olarak teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini uzatan Kırmızı-Beyazlılar, transfere ise hücum hattından başladı.
Yiğidolar, Polonya'nın Piast takımında 39 maçta 19 gol atıp 5 asist yapan Jorge Felix ile prensipte anlaştı.
Sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan başarılı oyuncunun birkaç güne kadar şehre gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.