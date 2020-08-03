Yeni sezonda Avrupa'ya gitmeyi garantileyen, bu yüzden kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Sivasspor transferde atağa kalktı.



İlk iş olarak teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini uzatan Kırmızı-Beyazlılar, transfere ise hücum hattından başladı.



Yiğidolar, Polonya'nın Piast takımında 39 maçta 19 gol atıp 5 asist yapan Jorge Felix ile prensipte anlaştı.



Sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan başarılı oyuncunun birkaç güne kadar şehre gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.



