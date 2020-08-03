Sivasspor, Jorge Felix'i transfer ediyor

Sivasspor, Polonya'nın Piast takımında 39 maçta 19 gol atıp 5 asist yapan Jorge Felix ile prensipte anlaştı. Oyuncunun birkaç güne kadar Sivas'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Instagram
Sivasspor, Jorge Felix'i transfer ediyor
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03 Ağustos 2020 10:00
Yeni sezonda Avrupa'ya gitmeyi garantileyen, bu yüzden kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Sivasspor transferde atağa kalktı.

İlk iş olarak teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesini uzatan Kırmızı-Beyazlılar, transfere ise hücum hattından başladı.

Yiğidolar, Polonya'nın Piast takımında 39 maçta 19 gol atıp 5 asist yapan Jorge Felix ile prensipte anlaştı.

Sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan başarılı oyuncunun birkaç güne kadar şehre gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.



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