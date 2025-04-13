Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11)

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 31. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Samsunspor'u mağlup ettiği haftada Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor. Küme düşme hattında yer alan Sivasspor ise sahadan 3 puanla ayrılıp üst sıralara tırmanmanın peşinde. Peki Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?



Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 13 Nisan Pazar günü BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve mücadele 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.



FENERBAHÇE'DEN 14 MAÇLIK SERİ



Ligde çıktığı 28 mücadelede 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 68 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, o tarihten sonra çıktığı 14 lig maçında yenilgi yaşamadı. Jose Mourinho'nun ekibi, 11 galibiyet alırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK



Sarı-lacivertli ekipte, Sivasspor mücadelesi öncesinde Amrabat bileğindeki ağrılar, Mert Hakan Yandaş ise antrenmanda aldığı darbe nedeniyle yok. İrfan Can Eğribayat ise gribal enfeksiyon nedeniyle kadroya alınmadı.



6 İSİM KART SINIRINDA



Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, Sivasspor karşısında kart görmeleri halinde iç sahadaki Bellona Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.



FENERBAHÇE SEYİRCİSİ ALINMAYACAK



Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamayacak. Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Sipay Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.



SİVASSPOR'DA 3 EKSİK



Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Emrah Başsan, Fode Koita ile kaleci Djordje Nikolic Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.



İKİ TAKIM ARASINDA LİGDE 38. MAÇ



Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, 13 Nisan Pazar günü oynayacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 37 müsabakadan 21'ini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 9 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 81 golüne, Sivasspor 47 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 4-0 kazanmıştı.





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