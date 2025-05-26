Sigaraya Zam Geldi mi? 27 Mayıs JTI Sigara Fiyatları

Türkiye'de sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. Uzun süredir beklenen bu artış, özellikle sigara kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Zamlı tarifeler, yarın (27 Mayıs 2025) itibarıyla tüm satış noktalarında uygulanmaya başlanacak.



Hangi Sigaralara Zam Geldi? JTI Sigara Grubu Fiyatları Yenilendi



Sigara zammı haberi, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar tarafından duyuruldu. Dündar, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bir maliyet zammı da sigaraya, JTI sigara grubuna zam geldi" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, zamın JTI (Japan Tobacco International) grubuna ait markaları kapsadığını netleştirdi.



Yeni Fiyat Listesi: En Ucuz ve En Pahalı Sigara Kaç TL?



Gelen zamla birlikte JTI grubundaki sigaraların fiyatları güncellendi. Yeni fiyat listesine göre:



En ucuz sigara 75 TL oldu.



En pahalı sigara ise 91 TL'ye ulaştı.



Bu fiyatlar, özellikle ekonomik durumu zorlayan vatandaşlar için sigara tüketimini daha da maliyetli hale getirecek.



Güncel Sigara Fiyatları Listesi (27 Mayıs 2025 İtibarıyla JTI Grubu):



WINSTON Dark Blue & Deep Blue: 80 TL



WINSTON Slender Q Line: 80 TL



WINSTON Slender: 80 TL



WINSTON: 84 TL



WINSTON Slims Q Line: 89 TL



WINSTON Slims: 90 TL



WINSTON Xsece: 91 TL



CAMEL Slender: 77 TL



CAMEL Deep Blue: 77 TL



CAMEL Black & White: 78 TL



CAMEL Yellow & Brown: 81 TL



LD: 76 TL



MONTE CARLO: 75 TL



CAMEL Yellow 100 (Gram) Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü: 195 TL







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