Şifresiz maç izle, canlı izle bein sports 1 Süper Lig, Fenerbahçe Kayserispor maçı linki
Haber Tarihi: 12 Mayıs 2024 18:50 -
Güncelleme Tarihi:
12 Mayıs 2024 18:50
Şifresiz maç izle, canlı izle bein sports 1 Süper Lig, Fenerbahçe Kayserispor maçı linki
Fenerbahçe Kayserispor maçı bein Sports şifresiz izle | Fenerbahçe Kayserispor maçı kaçak olarak Selçuk Sports, Netspor, İnat TV, Taraftarium24'den izlemek yasadışıdır. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 36. hafta maçında Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Kayserispor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Kayserispor maçı şifresiz izleme detayları...
Fenerbahçe, Kayserispor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.
6 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Cengiz Ünder, Edin Dzeko, Rodrigo Becao, Dusan Tadic, Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde takımlarını yalnız bırakacak.
46. KEZ KARŞI KARŞIYA
Fenerbahçe ile Kayserispor, 46. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 45 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 28 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda 98 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.
KADIKÖY'DE 23. MAÇ
Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 23. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 22 müsabakada Fenerbahçe 17 galibiyet elde ederken, 3 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 61 gol atarken, konuk ekip 25 kez sevindi.
TARİHE GEÇEN SONUÇLAR
Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.
FENERBAHÇE'DE PROTESTO HAZIRLIĞI
Fenerbahçe, ligin 36. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Son Konyaspor beraberliğiyle şampiyonluk şansını büyük bir mucizeye bırakan ve bugün sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sinirler gergin. Ligin bitimine 3 hafta kala kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sezonun en zor maçlarından birini oynayacak. Şampiyonluk şansının azalması nedeniyle kızgın olan taraftarların bugün hem başkan Ali Koç'u hem de teknik direktör İsmail Kartal ile oyuncuları protesto edeceği öğrenildi Sosyal medyada organize olan Fenerbahçeli futbolseverler, özellikle Sivas ve Konya deplasmanlarında yaşanan puan kayıplarına kızgınlıklarını bir kez daha göstermek istiyorlar.
SEBASTIAN SZYMANSKI HASRET BİTİRMEK İSTİYOR
Fenerbahçe'de 10 Ocak'ta oynanan Konyaspor maçında gol atan ve sonrasında sessizliğe bürünen Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, Kayserispor maçıyla birlikte gol özlemine de son vermek istiyor. Yıldız futbolcu bugün fileleri havalandırması durumunda 123 gün sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşayacak.Szymanski son haftalardaki performansıyla eleştiriliyor. Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 52 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 12 gol attı ve 18 asiste imza attı.
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMLERİ Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Portekizli hakem Claudio Pereira oturacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Ligde oynadığı son 3 müsabakada 2 beraberlik yaşayarak 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 90 puanla 2. sırada giriyor.