Şevval orucu ne zaman tutulur? 2025 (6 gün Şevval orucu)

Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayı, manevi kazançları artıran önemli bir zaman dilimidir. Ramazan'da oruç tutan ve ardından Şevval ayında altı gün oruç tutan kişilerin, bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanacağı hadislerde bildirilmiştir. İşte, Şevval orucu hakkında bilinmesi gerekenler...

Şevval ayı orucu, Ramazan Bayramı'nın 1. günü hariç, Şevval ayı boyunca herhangi bir gün tutulabilir. Ancak, daha faziletli olması için belirli günlerin tercih edilmesi önerilmektedir. Ramazan Bayramı'nın 1. günü oruç tutmak haram olduğu için, Şevval orucuna bayramın 2. günü başlanabilir.

Bu 6 gün orucun bayramdan sonra hemen tutulması iyidir. Aralıklı tutmak da caizdir. Kazaya niyet ederek tutmalı. Kaza oruçlarını, pazartesi ve perşembe günleri tutmak daha iyidir.

Üç hadis-i şerif meali şöyledir:



(Ameller, pazartesi ve perşembe günleri arz olunur. Ben de amelimin oruçluyken arz olunmasını isterim.) [Tirmizi]

(Pazartesi ve perşembe, günahların affedildiği gün olduğu için oruç tutuyorum.) [Müslim]

(Cennetin kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır.) [Müslim]

Şevval ayı içinde 6 günü aralıksız olarak oruç tutmak mümkündür. Bu, sürekli oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler için yaygın bir uygulamadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), haftanın Pazartesi ve Perşembe günlerinde oruç tutmayı teşvik etmiştir. Bu günler, amellerin Allah'a arz edildiği günler olarak kabul edilir. Şevval orucu, bu günlerde tutularak sevap kazanılabilir.

3. Ayın 13, 14 ve 15. Günleri (Eyyam-ı Biyd Oruçları ile Birleştirmek)



Her ayın 13, 14 ve 15. günleri, "Eyyam-ı Biyd" olarak bilinir ve bu günlerde oruç tutmak sünnettir. Şevval ayı içinde de bu günlere denk getirilerek hem Şevval orucunun hem de Eyyam-ı Biyd oruçlarının fazileti bir arada kazanılabilir.

Şevval ayı boyunca toplamda 6 gün oruç tutulması yeterlidir. Bu nedenle, isteyenler bu günleri bölerek haftada 1-2 gün olacak şekilde de tutabilir. Böylece Şevval ayı içinde dağınık şekilde oruç tutulmuş olur.

Şevval ayında tutulan orucun çok sevabı vardır. Üç hadis-i şerif:



(Ramazandan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.) [Taberani]

(Ramazan orucuyla Şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır.) [İbni Mace]

(Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur.) [İbni Huzeyme]