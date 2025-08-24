Serkan Özbalta: 'Dünyanın sonu değil'

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçında konuk ettiği Atko Grup Pendikspor ile 3-3 berabere kalan Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, "3-0'dan sonra 3-3 olduğu zaman, bizler hayal kırıklığı yaşadık. Oyuncularımız hayal kırıklığı yaşadı. Ama en nihayetinde bir spor yapıyoruz. Dünyanın sonu değil." dedi.



Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İlk yarı ve ikinci yarı siyahla beyaz kadar farklı bir oyundu." ifadesini kullandı.



Maçın ilk yarısında 3 gol bulduklarını, ikinci yarıda ise oyuncuların elinden geldiğini yaptığını anlatan Özbalta, şöyle devam etti:

Beraberliğin sebebine net bir şey söyleyemediğini aktaran Özbalta, ikinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerine ilişkin ise,diye konuştu.