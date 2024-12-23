Serdal Adalı'dan Quaresma sürprizi!

Beşiktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı, Halk TV'de önemli açıklamalarda bulundu.
Adalı, canlı yayında takımın eski yıldızı Ricardo Quaresma'ya jübile fikri olduğunu söyledi.
İsmail Küçükkaya'nın, "Her şey sportif başarı değil. Fenerbahçeliler ile konuşuyorum, 'Mourinho gibi adam getirdiniz, tadını çıkarın' diyorum. Quaresma diyeceğim. Sergen de. Seyrine doyum olmuyor. Quaresma jübile hak etmiyor mu?" sözlerinin ardından konuşan Serdal Adalı, "Nisan mayıs gibi Quaresma'ya jübile düşünüyorum." dedi.
Serdal Adalı, Beşiktaş'taki ilk Quaresma döneminde Portekizli yıldızın transferinde büyük pay sahibi olmuştu.
QUARESMA NE DEMİŞTİ?
Quaresma, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Üzerimde büyük etki bırakan üç kulüp var. Sporting, başladığım yer. Ve kariyerim boyunca iki aşkım oldu; biri FC Porto, diğeri de Beşiktaş. Eğer bir daha oynamazsam, en azından bir veda maçı oynamak istiyorum." demişti.
Beşiktaş'ta iki dönemde 227 maça çıkan Quaresma, 38 gol, 76 asistlik performans ortaya koydu.
Adalı, canlı yayında takımın eski yıldızı Ricardo Quaresma'ya jübile fikri olduğunu söyledi.
İsmail Küçükkaya'nın, "Her şey sportif başarı değil. Fenerbahçeliler ile konuşuyorum, 'Mourinho gibi adam getirdiniz, tadını çıkarın' diyorum. Quaresma diyeceğim. Sergen de. Seyrine doyum olmuyor. Quaresma jübile hak etmiyor mu?" sözlerinin ardından konuşan Serdal Adalı, "Nisan mayıs gibi Quaresma'ya jübile düşünüyorum." dedi.
Serdal Adalı, Beşiktaş'taki ilk Quaresma döneminde Portekizli yıldızın transferinde büyük pay sahibi olmuştu.
QUARESMA NE DEMİŞTİ?
Quaresma, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Üzerimde büyük etki bırakan üç kulüp var. Sporting, başladığım yer. Ve kariyerim boyunca iki aşkım oldu; biri FC Porto, diğeri de Beşiktaş. Eğer bir daha oynamazsam, en azından bir veda maçı oynamak istiyorum." demişti.
Beşiktaş'ta iki dönemde 227 maça çıkan Quaresma, 38 gol, 76 asistlik performans ortaya koydu.