Şenol Güneş'ten Göztepe için 'pas' emri!

Bu sezon oynadığı futbolla eleştiri alansoruna teşhisi koydu.Takım olarak geçtiğimiz sezondan maç başına 60, 2016-17 sezonundan ise 78 daha az pas yaptıklarını belirleyen tecrübeli hoca, futbolculara 'pas' emri verdi.Artık orta alanda daha organize bir futbol isteyen Güneş'in Atiba, Oğuzhan ve Ljajic'i birlikte oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Ancak Ljaic'in sakatlığı planları bozuyor.Güneş'in Sırp yıldızın Göztepe maçına yetişmemesi halinde Tolgay'a forma vermesi bekleniyor.Başarılı teknik adam ayrıca geçen sezona göre 8.5 saniyeden 13.5 saniyeye çıkan topu geri kazanma sürelerini de aşağıya çekmek istiyor.Bu konuda ise ileri uçtaki Love, Quaresma ve Babel'le gözel görüşmeler yapıyor.