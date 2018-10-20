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Şenol Güneş'ten Göztepe için 'pas' emri!

Geçen sezondan maç başına 60, 2016-17'den ise 78 daha az pas yaptıklarını belirleyen Şenol Güneş artık daha organize bir futbol istiyor... Tecrübeli hoca topu geri alma süresini de aşağı çekmeyi hedefliyor.

Kaynak: Takvim
Şenol Güneş'ten Göztepe için 'pas' emri!
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20 Ekim 2018 05:14
Bu sezon oynadığı futbolla eleştiri alan Beşiktaş'ta Şenol Güneş soruna teşhisi koydu.

Takım olarak geçtiğimiz sezondan maç başına 60, 2016-17 sezonundan ise 78 daha az pas yaptıklarını belirleyen tecrübeli hoca, futbolculara 'pas' emri verdi.

Artık orta alanda daha organize bir futbol isteyen Güneş'in Atiba, Oğuzhan ve Ljajic'i birlikte oynatmayı düşündüğü öğrenildi. Ancak Ljaic'in sakatlığı planları bozuyor.

LJAJIC YETİŞMEZSE FORMA TOLGAY'IN

Güneş'in Sırp yıldızın Göztepe maçına yetişmemesi halinde Tolgay'a forma vermesi bekleniyor.

Başarılı teknik adam ayrıca geçen sezona göre 8.5 saniyeden 13.5 saniyeye çıkan topu geri kazanma sürelerini de aşağıya çekmek istiyor.

Bu konuda ise ileri uçtaki Love, Quaresma ve Babel'le gözel görüşmeler yapıyor.

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