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Şenol Güneş'e Katar raporu; Kritik karar

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Dünya Kupası'nda yer alan oyuncuların performansı sonrası kadro planlamasını netleştirecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Şenol Güneş'e Katar raporu; Kritik karar
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26 Kasım 2022 12:51
Beşiktaş teknik ekibi, Dünya Kupası'nda forma giyen takımın 4 futbolcusunu da takip altında.

Şenol Güneş önderliğindeki antrenörler; Kamerun forması giyen Kevin N'Koudou, Hollanda'da görev yapan Wout Weghorst, Fas'ın takım kaptanı Hakim Ziyech ve Kanada'nın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson'u takip edip Şenol Güneş'e bilgi veriyorlar.

Tecrübeli teknik adam oyuncuların performansı sonrası kadro yapılanmasında kararlarını netleştirecek. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 3 resmi maçtan 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile ayrıldı.

 
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