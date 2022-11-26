Şenol Güneş'e Katar raporu; Kritik karar

Beşiktaş teknik ekibi, Dünya Kupası'nda forma giyen takımın 4 futbolcusunu da takip altında.
Şenol Güneş önderliğindeki antrenörler; Kamerun forması giyen Kevin N'Koudou, Hollanda'da görev yapan Wout Weghorst, Fas'ın takım kaptanı Hakim Ziyech ve Kanada'nın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson'u takip edip Şenol Güneş'e bilgi veriyorlar.
Tecrübeli teknik adam oyuncuların performansı sonrası kadro yapılanmasında kararlarını netleştirecek. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 3 resmi maçtan 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile ayrıldı.
Şenol Güneş önderliğindeki antrenörler; Kamerun forması giyen Kevin N'Koudou, Hollanda'da görev yapan Wout Weghorst, Fas'ın takım kaptanı Hakim Ziyech ve Kanada'nın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson'u takip edip Şenol Güneş'e bilgi veriyorlar.
Tecrübeli teknik adam oyuncuların performansı sonrası kadro yapılanmasında kararlarını netleştirecek. Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 3 resmi maçtan 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile ayrıldı.