Haber Tarihi: 07 Haziran 2023 11:41 - Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023 11:41

Seks Olimpiyatları ne zaman? 2023 İsveç Seks Olimpiyatları...

Seksin bir spor olarak kabul edildiği İsveç'te 8 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Seks Olimpiyatları'nın kuralları ve detayları belli oldu. Peki, Seks Olimpiyatları ne zaman?

Seks Olimpiyatları ne zaman? 2023 İsveç Seks Olimpiyatları...
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Seksin bir spor olarak kabul edildiği İsveç'te 8 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Seks Olimpiyatları'nın kuralları ve detayları belli oldu. Avrupa Seks Şampiyonası için hazırlanan resmi internet sitesinde "Pek çoğu için spor olarak seks zordur. Özellikle iş antrenman yapmak ve yarışmaya geldiğinde" ifadeleri yer aldı. Sitede, 8 Haziran'da düzenlenecek şampiyonanın kuralları listelendi. Şampiyonanın her yarışında yarışmacıların puan alması için 16 kriter belirlendi. Marca'nın haberine göre işte seks olimpiyatlarının puan kriterleri:
1- Bir yarışmacının karşıdaki yarışmacıyı ne kadar hızlı baştan çıkardığına bakılacak. Baştan çıkarma süresine göre jüri, 5 ila 10 arası puan verecek.

2- Yarışmacılar karşısındaki kişinin vücudunun çeşitli bölgelerine belirlenen süreler boyunca masaj yapacak. Masajın başarısına göre jüri 5-10 arası puan verecek.

3- Yarışmacı, belirlenen bir süre içinde karşıdakinin erotik bölgelerine masaj yapacak. Buna da 5 ila 10 arası puan verilecek.

4- Yarışmacıların ön sevişme sırasında birbirlerini ne kadar hızlı tatmin ettikleri ölçülecek.

5- Yarışmacıların oral seks ile karşıdakini tatmin etme süresi de hesaplanacak.

6- Penetrasyon ile karşıdakinin ne kadar sürede karşıdakini tatmin edebileceği hesaplanacak.

7- Bir yarışmacının seks boyuncaki dayanıklılık süresi hesaplanacak.


8- Jüri, yarışmacıların cinsel organlarının görünümüne de puan verecek.

9- Yarışmacıların seks sırasındaki estetik görüntüsü, hareketleri puanlanacak.

10- Seks sırasında yarışmacıların pozisyon çeşitliliği incelenecek.

11- Yarışmacıların karşı tarafa cinsel ilişki sırasında kaç kere orgazm edebildiği hespalanacak.

12- Yarışmacılar bu kategoride, başka yarışmacılarla seks sırasında ne kadar ortak hareket edebildiklerini kanıtlayacak.

13- Yarışmacıların seks sırasındaki eylemleriyle karşı tarafın kalp atışı ve kan basıncını ne kadar etkilediği hesaplanacak.

14- Seks pozisyonlarından oluşan Kama Sutra'nın ne kadar kullanıldığına bakılacak.

15- Jüri ve izleyiciler, izledikleri en artistik cinsel ilişkiyi puanlayacak.

16- Yarışma boyunca tüm adımlarda en çok çabalayan, Kama Sutra'yı uygulayan ve jüri ve izleyiciler arasında en popüler bulunan yarışmacılar kazanacak.

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