Haber Tarihi: 07 Aralık 2023 13:00 - Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 13:00

Şebi Arus nedir? 2023 Şeb-i Arus ne zaman?

Şeb-i Arus, Mevlevilikte Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir. Peki, Şeb-i Arus'un anlamı nedir, 2023 Şeb-i Arus ne zaman kutlanır?

Şebi Arus nedir? 2023 Şeb-i Arus ne zaman?
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Yüzlerce yıldır hoşgörü ve barışın sembolü olan Mevlana'nın öldüğü gece Mevlevilikte Şeb-i Arus olarak kabul edilir. Şeb-i Arus, Hz.Mevlana'nın vuslata erişmesinin 748. yıl dönümünde Konya başta olmak üzere birçok yerde düzenlenen etkinliklerle anılıyor.

ŞEB-İ ARUS NEDİR?

Şeb-i Arus, Mevlevilikte Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gecedir.

Mevlana, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü için "Düğün Gecesi" olarak adlandırır.

Arus kelimesi, Arapçadaki "عروج" (Yükseliş) kelimesinin yerinde kullanılmıştır, yani ölümden sonra ruhun semaya yükselişi anlamına gelmektedir.

"Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan" der. Mevlana, ölümü kişinin aslına, Allah'a dönüşü olarak yorumlar.

ŞEB-İ ARUS TÖRENİ NEDİR?

Rumi'nin ölüm yıl dönümlerinde, 17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda yapılan ve "Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri" olarak isimlendirilmeye başlanılan törenler, halk arasında "Şeb-i Arus" olarak da anılmaktadır.

2023 YILI ŞEB-İ ARUS TÖRENİ NE ZAMAN?

Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 748. yılı dolayısıyla 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek törenlerle anılacak.
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