Haber Tarihi: 20 Mart 2023 13:04 - Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2023 13:04

Sandık görevlisi başvurusu 2023:Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

Sandık görevlisi başvurusu ile ilgili meraklı bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı kesinleştirildi. Bu süreçte sandık başında olmak isteyen kişiler de "Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusu ile ilgili araştırmalara başladı. O gün sandık başında görev alan kişiler YSK'nın belirlediği oranda ücret alıyor. Peki, Sandık görevlisi ücreti 2023 ne kadar oldu? Sandık görevlisi başvurusu nereye ve nasıl yapılır? İşte detaylar…

Sandık görevlisi başvurusu 2023:Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır?
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Sandık görevlisi başvuru şartları ve ücretleri gündemdeki yerini koruyor. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Sandık Kurulu Görevlisi alımları yapılacak. İşte, 2023 Seçim sandık görevlisi başvurusu, şartları ve ücretleri hakkında detaylar...
SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Seçimlerde görev yapacak olan sandık görevlileri çeşitli kategorilere ayrılır. Bunlardan biri, siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar. Bu başvuru, belirlenen kişilerin adlarının ve diğer bilgilerinin yer aldığı bir formun doldurulmasıyla gerçekleştirilir.

Siyasi partilerin sandık görevlileri seçimi internet üzerinden yapılmaz. Başvuruların doğrudan Yüksek Seçim Kurulu'na yapılması gerekmektedir. Seçimlerde görev yapmak isteyenlerin, ilgili siyasi partiye başvurarak bu görevi üstlenmeleri mümkündür. Ancak son karar YSK'ya aittir ve seçim öncesi YSK tarafından belirlenen sandık görevlileri seçim günü görev yapmaya hak kazanırlar.

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.


SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir.

PARTİLERİN SANDIK GÖREVLİLERİ NASIL SEÇİLİR?

İkincisi çeşit sandık görevlileri ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri Yüksek Seçim Kurulu'na bildirir ve başvuru formu doldurulıur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden alınmaz, başvuru için YSK'ya müracaat edilmeli.

*Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olanlar sandık görevlisi olamıyor fakat müşahitlik yapabiliyor.


SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli. Sandık görevlisi olma şartları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı bulunmamak

657 Sayılı devlet Memuru kanuna tabi olmak.( Memur, Öğretmen, Kamu görevlisi, Akademisyen vb.)

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

 
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