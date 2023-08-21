Haber Tarihi: 21 Ağustos 2023 20:09 - Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 20:09

Samsunspor Fenerbahçe maçı canlı izle kesintisiz donmadan

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Samsunspor Fenerbahçe maçı canlı izle kesintisiz donmadan
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Samsunspor Fenerbahçe bein sports izle! Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA






SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, SAMSUNSPOR FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE




Fenerbahçe Samsunspor maçı hakemleri
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında pazartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmada VAR hakemi olarak ise Hakan Ceylan görev yapacak.


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Fenerbahçe 3 puanla, Samsunspor 1 puanla başladı

Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı. Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko.


Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki, Alim, van Drongelen, Taylan, Emre, Ntcham, Bola, Schindler, Fofana, Mouandilmadji.

FRED VE CENGİZ SAHNE ALACAK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçıyla 2 yeni transferine kavuşacak. Sarı-lacivertlilerin yıldız transferi Brezilyalı Fred ile milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında sahne alacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, hazır durumda bulunan 2 futbolcuyu da Samsunspor'a karşı oynatması bekleniyor.

DOKUZ EKSİK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 9 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde; Miha Zajc, Rodrigo Becao, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Emre Mor ve Serdar Dursun kamp kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'de; Rodrigo Becao,Osayi Samuel, Miguel Crespo, Miha Zajc, Samet Akaydın ve Luan Peres hafif sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Emre Mor'un ise sakatlığı devam ediyor. Serdar Dursun teknik heyet kararı nedeniyle Samsun'a götürülmezken, Gustavo Henrique'ye transfer görüşmesi için izin verildi.

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