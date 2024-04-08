Haber Tarihi: 08 Nisan 2024 10:20 - Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2024 10:20

Sağlık ocakları açık mı? 8 Nisan bugün sağlık ocağı açık mı?

Bugün hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? İdari iznin başlamasıyla birlikte bu sorunun cevabı bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bugün kamu kurum ve kuruluşları idari izin kapsamında kapalı olacak. Dolayısıyla bugün ve yarın sağlık ocağı ve hastaneye gidecekler merak içerisinde yarın yani 8 Nisan Pazartesi günü hastane ve sağlık ocaklarının açık olup olamayacağını merak edip araştırıyor. Peki, 8 - 9 Nisan'da hastane ve sağlık olacakları çalışıyor mu? İşte cevabı...

Sağlık ocakları açık mı? 8 Nisan bugün sağlık ocağı açık mı?
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Sağlık ocağı ve hastaneler bugün açık mı? 8 Nisan Pazartesi ve 9 Nisan Salı günü sağlık ocağı ve hastanelerde işi olanlar merak içerisinde bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Peki, hastane ve sağlık ocakları yarın yani Pazartesi günü açık mı? İşte merak edilen soruların cevabı...

BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Resmi tatillerde sağlık ocakları kapalı olacak. Aile hekimleri bu süre zarfında hizmet vermeyecek.

Buna göre; Sağlık ocakları 8 Nisan Pazartesi günü açık olacak. 9 Nisan Salı günü ise yarım gün mesai yapacak.

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurt genelinde sağlık ocakları 08.00'de açılıyor, 17.00'de ise kapanıyor. Sağlık ocaklarında öğle tatili arası saat 12.00 ile 13.00 arasındadır ve bu saat aralığında sağlık ocaklarında hizmet verilmez.

Hafta içi: 08.00- 17.00

Öğle arası: 12.00- 13.00

Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.
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