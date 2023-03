Sağlık Bakanlığı personel alımı kura ne zaman? 2023 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirdi. Başvuru süresinin tamamlanmasıyla gözler Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası ne zaman çekilecek? sorusuna çevrildi. İşte 2023 İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi açıklanma tarihi ile ilgili detaylar...Sağlık Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır." denildi.Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.Adaylar tercihlerini 28 Mart 2023 - 03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.4 bin 958 temizlik görevlisi3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)747 klinik destek elemanı (hastane)520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi279 elektrikçi195 inşaat boyacısı130 marangoz277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanıKura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin(1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum veKuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyrukluadaylar tercih yapamayacaktır.)2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (22/03/1983 ve dahasonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvurutarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıylasahip olmak.5. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmayahak kazanan adaylardan istenecektir).6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 incimaddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahipolmak.7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğincearşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlarailave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.