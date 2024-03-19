Haber Tarihi: 19 Mart 2024 11:44 - Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024 11:44

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 19 Mart 2024 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama

2024 Sağlık Bakanlığı kura çekimi için heyecan dorukta. Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı ilanına başvuran adaylar arasında düzenlenecek kura çekimi İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları Youtube üzerinden canlı yayından takip edilebilecek. Bu bağlamda gözler "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı hakkında detaylar...

Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 19 Mart 2024 | Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama
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Sağlık Bakanlığı işçi alımı canlı kura bilgileri belli oldu. Bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 8 bin işçi alımı yapılacağını belirten Bakan Koca, kura çekiminin yapılacağı tarihi ve ayrıntıları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, farklı branşlardaki alımlar nisan ayında gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığ ı8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? 

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura çekimi iki günde yapılacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 3-4 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bakan Koca, "Çok kısa süre içerisinde bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz." dedi.

ADAYLAR MÜLAKAT OLMADAN İŞE ALINACAK

Sağlık Bakanlığı işçi alımları için çekilecek kura noter huzurunda ve Youtube üzerinden yapılacak. Adaylara herhangi bir mülakat süreci uygulanmayacağını söyleyen Bakan Koca, "Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız" diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI VE NİHAİ İSİM LİSTESİ

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı noter kurası ile berlirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanlığı işçi alımı alım yapılacak meslek grupları ve kadro dağılımları;

Temizlik görevlisi: 3.550

Güvenlik görevlisi: 3.250

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84

Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127

Elektrikçi (genel): 144

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143

İnşaat boyacısı/boyacı: 64

Klinik destek elemanı: 600

Marangoz: 32

Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2

Oto elektrikçisi: 2

Otomotiv kaportacısı: 2
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