Şaban Ayında Çekilecek Tesbihler ve Zikirler 2025

Şaban ayında çekilecek zikirleri ve tesbihler merak ediliyor. Şaban ayı, Ramazan'a hazırlık ve manevi arınma dönemi olarak Müslümanlar için büyük önem taşıyor. 2025 yılında bu mübarek ayda çekilecek tesbihler, zikirler ve duaları sizler için derledik. İşte manevi kazanç kapılarını aralayacak rehberiniz…



Şaban Ayında Hangi Tesbihler Çekilir?



Şaban ayında özellikle Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) tavsiye ettiği tesbih ve zikirlerle Allah'a yakınlaşılır. İşte en çok okunanlar:



"Estağfirullah el-Azim ve Etûbu İleyh"



Anlamı: "Yüce Allah'tan bağışlanma diler, O'na tövbe ederim."



Fazileti: Günahların affı ve manevi temizlik için günde 100 kez okunması tavsiye edilir.



"Subhanallahi ve bihamdihi"



Anlamı: "Allah'ı hamd ile tesbih ederim."



Fazileti: Bir hadiste, "Bu zikri günde 100 kez okuyanın günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir" buyrulmuştur (Buhari).



Salavat-ı Şerife



Öneri: "Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed" şeklinde bolca salavat getirilir. Özellikle Berat Kandili'nde (12 Şubat 2025) binlerce salavat okumak faziletlidir.



Berat Kandili'ne Özel Zikirler (12 Şubat 2025)



Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili'nde şu zikirler öne çıkıyor:



"La ilahe illallah" (Kelime-i Tevhid): 1000 kez çekilmesi, gönül huzuru ve affa vesile olur.



"Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar" Esma-ül Hüsna zikirleri: Bu isimlerle dua etmek, rahmet ve mağfiret kapılarını açar.



Kur'an-ı Kerim Hatmi: Özellikle Yasin, Fetih ve Mülk sureleri okunur.



Hz. Muhammed'in (s.a.v) Şaban Ayında Yaptığı İbadetler



Peygamber Efendimiz, Şaban ayında oruç ve zikre ağırlık verirdi. İşte O'nun sünnetlerinden örnekler:



Pazartesi-Perşembe Orucu: Nafile oruçlarla birlikte "Subhanallah", "Elhamdülillah" tesbihleri çekilir.



Gece İbadeti (Teheccüd): Gecenin son üçte birinde kalkıp dua ve istiğfar etmek, Şaban'ın bereketini artırır.



2025'te Şaban Ayında Zikir Çekme Takvimi



Şaban'ın İlk Gecesi (29 Ocak 2025): 1000 İhlas Suresi okumak veya "Subhanallahi ve bihamdihi" tesbihi.



Her Cuma Gecesi: 70 defa "Estağfirullah" zikri.



Berat Kandili (12 Şubat 2025): 100 defa "La havle ve la kuvvete illa billah" zikri.



Şaban Ayının İlk Gecesi Ne Zaman? 2025



Şaban ayı, üç ayların ikincisi olup, manevi hazırlık ve ibadetlerle değerlendirilen önemli bir zaman dilimidir. Bu ayın 15. gecesi olan Berat Kandili ise, 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek.



Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Şaban ayını "Benim ayım" olarak nitelendirmiş ve bu ayda ibadetlere daha fazla önem vermiştir. Bu nedenle, Şaban ayının ilk gecesinden itibaren ibadet ve dualarla bu mübarek zamanı en verimli şekilde değerlendirmek büyük önem taşır.



Müslümanlar, Şaban ayının başlangıcıyla birlikte manevi hazırlıklarını artırarak, yaklaşan Ramazan ayına en iyi şekilde hazırlanma fırsatı bulurlar.



Sık Sorulan Sorular



Tesbih çekerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?



Niyet ihlaslı olmalı, gösterişten uzak ve sessizce yapılmalıdır.



Zikirler kaç defa çekilmeli?



Hadislerde belirtilen sayılar (33, 100, 1000) esas alınabilir, ancak kişi içinden geldiği kadar devam edebilir.



Kur'an okumak zikir yerine geçer mi?



Evet! Kur'an-ı Kerim okumak en faziletli zikirlerdendir.

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