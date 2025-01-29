Haber Tarihi: 29 Ocak 2025 09:34 - Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 09:34

Şaban ayı ne zaman başlıyor? 2025 Şaban ayı tarihi

Şaban ayı ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı, üç ayların gelmesiyle birlikte tüm İslam camiası tarafından sorgulanıyor. Ramazan ayının habercisi olan üç ayların ilk ayı olan Recep ayı idrak edilmeye başladı. Recep ayının sona ermesiyle birlikte Şaban ve Ramazan ayı idrak edilecek. Peki, 2025 Şaban ayı ne zaman?

Şaban ayı ne zaman başlıyor? 2025 Şaban ayı tarihi
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Şaban ayına kısa süre kaldı. Üç ayların ikincisi olan ve içinde Berat Kandilini barındıran Şaban ayının ne zaman başladığı merak ediliyor. 2025 Diyanet dini günler takvimine göre Şaban ayı ocak ayında başlayacak. Buna göre Şaban ayının 1. günü ne zaman? İşte Diyanet dini günler takvimine göre 2025 Şaban ayı başlangıç tarihi

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şaban ayı, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Hz. Peygamber'in "Ümmetimin ayı" olarak ifade ettiği bu ay, ibadet ve dualarla değerlendirilmesi gereken mübarek bir zaman dilimidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini takvimine göre, üç ayların ilk ayı olan Recep, 30 Ocak 2025 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece sona erecek. 31 Ocak 2025 Cuma günü ise Şaban ayı başlayacak. Bu mübarek ayın 15'inci gecesinde Berat Kandili idrak edilecek.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceye denk gelen Berat Kandili, bu yıl 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Bu mübarek gece, Müslümanlar için af, mağfiret ve kurtuluş dilekleriyle dolu dualarla geçirilecek önemli bir zaman dilimidir.

ŞABAN AYININ FAZİLETİ

Şaban ayı, İslam'da özel bir yere sahiptir. Hz. Peygamber (s.a.v.), bu ayda diğer aylara nazaran daha fazla ibadet ederdi. Onun, "Şaban benim ayımdır. Şaban günahları temizleyendir" sözleri, bu ayın manevi değerini ortaya koymaktadır.

Hz. Peygamber, Recep ayı başladığında, "Allahım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek ve bereketli kıl" diyerek bu mübarek zamanların kudsiyetini dile getirirdi. Şaban ayı, Ramazan ayına bir hazırlık niteliği taşır ve bu nedenle Resul-i Ekrem tarafından ayrı bir hürmetle karşılanmıştır.
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