Rus tenisçi Medvedev'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Teniste erkekler 2 numarası Rus Daniil Medvedev'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rus tenisçi Medvedev'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
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13 Nisan 2021 13:10
Teniste erkekler 2 numarası Rus Daniil Medvedev, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Profesyonel Tenisçiler Birliği'nden (ATP) yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Medvedev'in Monte Carlo Tenis Turnuvası'ndan çekildiği belirtildi.

25 yaşındaki Rus sporcunun karantinaya alındığı ve durumunun doktorlar tarafından takip edildiği kaydedildi.

Monte Carlo'da oynayamayacağı için hayal kırıklığı yaşadığını aktaran Medvedev, "Mümkün olan en kısa sürede, güvenli bir şekilde kortlara dönmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.



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