Rose: "Keşke gençken vücuduma daha iyi baksaydım"

Detroit Pistons oyuncusu Derrick Rose, gençken vücuduna bakmadığı için pişman olduğunu söyledi.



2011 yılında Chicago Bulls ile NBA tarihindeki en genç MVP haline gelmesinden bu yana, Rose dört diz ameliyatı geçirmişti.



En iyi döneminde Rose, NBA tarihindeki en atletik point guard'dı. Ne yazık ki, Rose'un eklemlerine uyguladığı baskı, nihayetinde dört diz sakatlığına yol açmıştı.



Şimdi 31 yaşında ve daha akıllı olan Rose, gençken vücuduna bakmadığı için pişman olduğunu belirtti. Eski MVP, Bleacher Report'tan Sean Highkin'e, Chauncey Billups ve Lamar Odom'ın 2010 FIBA turnuvası sırasında vücutlarına nasıl baktığı hakkında konuştu:



"Maçlardan önce Chauncey'nin vücuduna nasıl baktığını görüyordum. Lamar eskiden maçlarda hemen önce uzanarak ısınırdı, vücudunu çalıştırırdı. Eskiden 'Bu adamlar başka bir seviyede.' derdim. O zamanlar daha çocuktum, bu yüzden 'Şu anda bunları yapmak zorunda değilim. Çıkıp smaç vurabilirim' derdim. Ama gençken göz ardı ettiğim şeyleri keşke yapmış olsaydım."



Dört diz ameliyatından sonra, Rose NBA'deki en hızlı oyunculardan biri olmaya devam ediyor. Chicago yerlisi önceki hatalarından ders çıkarmış durumda ve şimdi özenle vücuduna bakıyor.



2019-20 sezonu Mart ayında askıya alınmadan önce Rose, Pistons kadrosundaki en iyi oyuncuydu. Üç kez All-Star olmuş olan Rose, 50 maçta 18.1 sayı, 2.4 ribaund ve 5.6 asist ile sezonu tamamlamıştı.



