Rojin Kabaiş neden öldü? Rojin Kabaiş otopsi sonucu

Türkiye'nin günlerdir beklediği Rojin Kabaiş'tan acı haber geldi. Van'da, 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi. Rojin Kabaiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından gece ailesine teslim edildi. Kabaiş'in cenazesi, memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine götürüldü. Kılınan namazın ardından, Rojin'in tabutu kadınların omzunda taşındı ve Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Defin işleminin ardından Babası Nizamettin Kabaiş ve bazı yakınları Rojin'in mezarına kapanarak gözyaşları döktü. Peki, Rojin Kabaiş neden öldü, kim öldürdü? Rojin'in otopsi raporu çıktı mı?



Rojin Kabaiş neden öldü?





Rojin Kabaiş'in ölüm sebebi ve otopsi sonuçları merak ediliyor. Van'da üniversite okuyan ve kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedenine dair kesin bilgiler henüz paylaşılmadı. Kabaiş, Diyarbakır'da toprağa verilirken, olayla ilgili gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.



Rojin Kabaiş otopsi sonucu açıklandı mı?



CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, Kabaiş'in ön otopsi raporunda ölümünde şüpheli bir duruma rastlanmadığını ve kesin ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Raporun detayları için örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri de ilk incelemelerde şüpheli bir duruma rastlamadıklarını, ancak cesedin uzun süre suda kalması nedeniyle ciddi deformasyonlar meydana geldiğini, bu nedenle kesin ölüm sebebinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor doğrultusunda belirleneceğini ifade etti.



Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ise Diyarbakır Adliyesi önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kızının otopsi sonucunun 23 gündür çıkmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Benim de acım büyük. Buraya, derdimi anlatmaya geldim. Avukatımız Van'dan buraya geldi, milletvekilleri de burada. Herkesin bu davayı takip etmesini istiyorum. O günden beri sanki bir enkazın altındayım. Çok acı çekiyorum. İnşallah adalet yerini bulur ve sorumlular ortaya çıkar. 23 gündür otopsi sonucunu bekliyoruz. Bize 15 gün içinde çıkacağı söylenmişti, ancak halen açıklanmadı. Avukat savcı ile konuştu, fakat sonuçların henüz gelmediğini iletti. Otopsi sonuçlarının bir an önce açıklanmasını istiyoruz. Kim bu vahşeti yaptıysa, adaletin ortaya çıkarmasını istiyorum. Rojin'in vücudunda darp izleri vardı, bizzat kendim gördüm. İntihar iddialarını kabul etmiyorum, bu devlete saygısızlık olur. Olay sırasında polisler, dalgıçlar, helikopterler arama yapmıştı. Sonuçlar açıklanana kadar yurt müdürlerinin gözaltında tutulması gerektiğini düşünüyorum."



Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni ve otopsi sonuçlarıyla ilgili daha fazla detay, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun ardından netlik kazanacak.















