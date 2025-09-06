Rodri: 'Türkiye yenilmesi zor bir takım'

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubunda Türkiye ile İspanya, pazar günü saat 21.45'de Konya'da karşılacak.
Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında İspanya'nın yıldız orta saha oyuncusu Rodri, önemli açıklamalarda bulundu.
'YARINKİ MAÇ, HEDEF MAÇI'
Sakatlıktan döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Rodri, "Geri döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. Oldukça uzun bir dönemdi. Çok hırslı bir şekilde döndüm. Fiziksel olarak herhangi bir problemim yok. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Herhangi bir ağrım yok. Hem kulüp takımımda hem milli takımda bir dönüş sürecindeyim. Ve süreç gayet iyi ilerliyor. Bu tip bir sakatlıkta bu süreç kolay bir süreç olmuyor. Bazen sayfayı çevirmek, o beyaz sayfayı açmak zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Gerçekten çok yüksek bir kapasiteye sahibiz. Bir yenilmezlik serisi yakaladık. Bu jenerasyonu bundan daha fazlasını yapabileceğini de biliyoruz. Ama kesinlikle ayaklarımız yere sağlam basmalı. Mütevazı davranmalıyız. Önümüzde çok zor maçlar var. Özellikle yarınki maç bizim için bir hedef maç ve buna göre davranmalıyız" dedi.
'TÜRKİYE YENİLMESİ ZOR BİR TAKIM OLDUĞUNU GÖSTERDİ'
Türkiye'nin yenilmesi zor bir takım olduğunu EURO 2024'te gösterdiğini anlatan Rodri, şöyle dedi:
"Türkiye'deki kişisel becerileri çok yüksek oyuncular var ama Türkiye, kolektif anlamda da iyi bir takım. EURO 2024'te bunu gösterdi. Yenilmesi zor bir takım olduğunu gösterdi. Kontra ataklarda tehlikeli, duran toplarda tehlikeli. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler bunlar öne çıkan oyuncular oldular. Gerçekten kaliteli bir takımla karşılaşacağımızın farkındayız. Ama bireysel oyuncu özelliklerinden ziyade takım nasıl oynuyor? Takımın oyun şekli nasıl? Takımın benimsediği oyun yapısı nasıl? Bunlara odaklanıyoruz ve bunlara göre hazırlanıyoruz. Şu anda her şey açık. Çünkü grupta sadece daha bir maç oynandı. Yarınki maçın kazananı çok ciddi bir avantaj sağlayacak. Şu aşamada bunu söyleyebilirim. Ama hala çok uzun bir yol var. O uzun yolda kazanılması gereken çok maç var. Genel olarak genel hatlarıyla böyle."
