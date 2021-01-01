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Rockets GM'i Stone: "Harden takası, büyük esneklik sağlıyor!"

Houston Rockets genel menajeri Rafael Stone, Rockets'ın James Harden takasında elde ettiği "esneklikten" ötürü heyecan duyduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets genel menajeri Rafael Stone, Rockets'ın James Harden takasında elde ettiği "esneklikten" ötürü heyecan duyduğunu söyledi.

Rockets, Harden takasında Brooklyn Nets'ten korumasız üç Draft seçimi almasının yanı sıra, ekiple dört seçim değişimi üzerine anlaşmış ve Cleveland Cavaliers'ın 2022'deki bir ilk tur Draft hakkı ile, Milwaukee Bucks'ın da bir ilk tur seçimini almıştı.

Stone, Draft seçimlerin değerini şu şekilde dile getirdi:

"Bu anlaşmanın en heyecan verici yanı bize esneklik sağlamasıdır. NBA'de Draft seçimleri, özellikle yüksek olanları, en iyi para birimidir. Herkes onları çok sever ve değer verir. Bu, organizasyon açısından harikaydı. Bize bu yıl, gelecek yıl veya ne zaman olursa olsun, farklı türden anlaşma yapabilme esnekliği sağladı."

Ayrıca, bu anlaşmayla Kurucs ve Exum ile birlikte Victor Oladipo'yu da alabildik, ve Victor gerçekten bize heyecan uyandıran bir oyuncu. Bence burada olmaktan heyecan duyuyor ve biz de onun çok yetenekli olduğunu düşünüyoruz, bu yüzden bizim açımızdan bu önemsiz değildi."

"UMARIZ OLADIPO İLE İYİ GİDERİZ"

Stone, Oladipo ile olacak beraberliğin iyi olmasını umduğunu da sözlerine ekledi:

"Umudumuz, mükemmel bir birliktelik olması üzerine. Son derece yetenekli ve iki yönlü bir oyuncu. Olağanüstü bir seviyede oynamıştı. Tabii ki önemli bir sakatlığı vardı. Ama artık geri döndü. Halihazırda gerçekten çok iyi, ama bence ona ve bize göre, hala ulaşabileceği bir tavan var ve bu da ayrıca heyecan verici."


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