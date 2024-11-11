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Haber Tarihi: 11 Kasım 2024 12:08 - Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 12:08

Roblox açılacak mı? Roblox ne zaman açılacak?

Oyun platformu Roblox'a çocuk istismarına yönelik içerikler nedeniyle erişim engeli devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararın "çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması" sebebiyle alındığını söylemişti. Tam olarak hangi vaka üzerinden Roblox'un Türkiye'de yasaklandığı belirlenemese de yasağın ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, Roblox açıldı mı? Roblox ne zaman açılacak?

Roblox açılacak mı? Roblox ne zaman açılacak?
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Instagram'dan sonra çocuklar arasında popüler olan Roblox adlı çevrimiçi oyun platformuna da erişim yasağı getirilmişti. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirildi. Instagram'ın açılmasının ardından tüm gözler şimdi Roblox'ta olacak. İşte, Roblox erişim engelinde son durum...

ROBLOX AÇILDI MI?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarının inceledi.

Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Roblox.com'un erişime kapatılmasına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Çevrimiçi oyun platformu Roblox'un ülkemizde erişime kapatılması kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı iledir. Karar UYAP'ta yayınlanması sonucunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de erişim engeli getirilmesine ilişkin "Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde iyi bir neticeyle bu süreç sonlanır." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye'de erişim engeli getirilmesine ilişkin "Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde iyi bir neticeyle bu süreç sonlanır. Altını çizmemiz gereken nokta, bu ülkede faaliyet gösteren sosyal medya mecraları yabancı firmalar olabilirler, kendilerinin has kuralları olabilir ama günün sonunda bu ülkenin kanunlarına uymak durumundalar." dedi.

Roblox erişim engelinin ne zaman sona ereceği bilinmiyor. Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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