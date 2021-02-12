Rizespor'da Sumudica krizi yaşanıyor!

Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, BB Erzurumspor maçı sonrasında istifa kararı aldığını açıkladı ve sıcak dakikalar yaşandı.

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Rizespor'da Sumudica krizi yaşanıyor!
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12 Şubat 2021 21:28
Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica, BB Erzurumspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından istifa kararı aldı.

Soyunma odasında aldığı bu kararı oyuncularına ileten, Rumen teknik adamı futbolcular kararından vazgeçirmek için uzun süre uğraş verdi. Çaykur Rizespor yönetimi de Sumudica'nın görevine devam etmesini istediği yönünde görüş bildirdi ve Rumen hoca istifa kararından döndü.

YARDIMCISI "FENALAŞTI" DEMİŞTİ

Rizespor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, BB Erzurumspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından Sumudica'nın yerine flaş röportaja gelmiş ve deneyimli hocanın "fenalaştığını" söylemişti.

Yayıncı kuruluşa röportaj veren Margarit, "Sumudica kendini iyi hissetmiyor. Doktor soyunma odasında kendisine müdahale ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Üst üste kayıplar için de konuşan antrenör, "Sürekli maç kaybediyoruz. Oyuncuların uyanıp ayağa kalkması lazım. 2-0 kabul edilebilir bir skor değil." dedi.



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