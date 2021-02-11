Rizespor'da Erzurum öncesi 4 eksik

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın (12 Şubat) sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.



Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Ligdeki son maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Rize temsilcisi, 26 puan ve averajla 13. sırada yer alıyor.



Yeşil-mavili ekipte sağlık sorunları sona eren Tunay Torun ve İsmail Köybaşı, takıma katıldı.



Sakatlıkları nedeniyle tedavi olan Loic Remy ve Erik Sabo ile Aytemiz Alanyaspor maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando Boldrin ve Emir Dilaver, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.



Sarı kart ceza sınırında bulunan Tunay Torun, Fernando Andrade, Godfred Donsah ve Fabricio Baiano ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kart görmeleri halinde MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.



