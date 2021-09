Rıza Çalımbay: 'Fenerbahçe karşısında galibiyet için oynayacağız'

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi nedeniyle yoğun maç programlarını geride bıraktıklarını ve lige odaklanarak sezonu iyi şekilde bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Çalımbay, AA muhabirine, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son maçlarda yaşadıkları şanssızlıklar haricinde çok güzel mücadele ettiklerini söyledi.



Sakat oyuncuların eksikliğinden dolayı kadro kurma noktasında sıkıntı yaşadıklarını anımsatan Çalımbay, her şeye rağmen ülkeye kazandırdıkları puanlar için mutlu olduklarını ifade etti.



Anadolu takımı olarak çok büyük başarı elde ettiklerini vurgulayan Çalımbay, "Son 2 sezondur çok zorluk yaşamamıza rağmen Avrupa kupalarına gidiyoruz. Geçen sezon belki de Anadolu takımlarının kırmadığı bir rekorla 19 maç mağlubiyet almadan ligi tamamladık." dedi.



Sakatlıklar nedeniyle Avrupa kupalarında sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Çalımbay, her türlü olumsuzluğa rağmen Avrupa serüvenini çok güzel bir şekilde tamamladıklarını aktardı.



Yoğun maç programlarının yorgunluğunun lige yansıdığını dile getiren Çalımbay, "Oynadığımız maçlarda istediğimiz neticeleri alamadık. Milli maç arasında sakat arkadaşlarımızın bazıları geldi. Şu an tek sıkıntımız elimizde bir tek forvetimiz Mustapha Yatabare var. Kayode kırmızı kart cezalısı, onun cezasına itiraz ettik, savunmayı da verdik inşallah iyi bir şey çıkar. Çünkü Kayode'nin istemeyerek yaptığı bir hareket oldu. Leke James'in de belinde kırık var, maalesef ondan da yararlanamayacağız." dedi.



- "Fenerbahçe karşısında galibiyet için oynayacağız"



Rakipleri Fenerbahçe'nin ligde iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Fenerbahçe ligde 3 maçını da kazanmış durumda, sahasında taraftarı önünde oynayacak. Çok güzel, çok çekişmeli bir maç olacak. Biz her zaman içeride de dışarıda da galibiyet için oynuyoruz, bu maçta da aynı şekilde galibiyet için oynayacağız. Orada puan veya puanlar almak için uğraşacağız. Bizim zaten deplasmanda da içeride de rakibimiz kim olursa olsun puan için oynuyoruz. Aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.



Geride kalan 3 haftada alınan sonuçlar nedeniyle taraftarlardan umutsuz olmamalarını isteyen Çalımbay, şunları kaydetti:



"Herkes başlamadan önce biz maçlarımızı oynamaya başladık. Hiçbir hazırlık maçı yapmadan direkt maçlara girdik. Onun için insanların biraz anlayışlı olması gerekiyor. 'Kötü başlıyoruz' düşüncesine katılmıyorum. İki kulvarı bir arada götürmek bir Anadolu takımı için kolay değil. Büyük takımlar sürekli bir şekilde transfer yapıyor. Bizde de maalesef sakatlıklar, eksik oyuncularımız oluyor. Arkadaşlarımızın yaptıkları şeyler kolay değil, herkesin yapabileceği bir şey değil. Geçen sezon ve ondan önceki sezon 4 büyük takımdan sonra Sivasspor geldi. Şampiyonluğa oynadık. Süper başladık, süper gittik ama o zaman da pandemi karşımıza çıktı. Pandemiye yakalanmayan oyuncu hemen hemen yoktu. Biz bunları mazeret olarak zaten söylemiyoruz. Bütün amacım burada Sivasspor'u her zamanki gibi en iyi yere getirmek, başka bir düşüncemiz yok. Aksilikler olduğu zaman puan kayıpları olabilir, oyuncular yorgun olabilir ve istenileni veremeyebilir. Biz geçmişi unuttuk, bundan sonraki maçlarımıza bakacağız. Geçen sezon nasıl güzel bir istikrar yakaladıysak aynı şekilde onu yakalamaya çalışacağız."