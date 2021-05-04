Riza Çalımbay: 'Baya sıkıntılar yaşadık'

Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gaziantep'i 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, sezonu iyi bir yerde bitirmek istediklerini söyledi.



Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın iki takım için de ligi 5. sırada tamamlamak adına önemli olduğunu belirtti.



Gaziantep'e galibiyet için geldiklerini ifade eden Çalımbay, "İçeri veya dışarı fark etmiyor galibiyet için oynamaya çalışıyoruz. Bu maçta ilk yarıyı çok iyi oynadık ve skoru yakaladık." dedi.



Deneyimli teknik adam, ikinci yarıda rakiplerinin taktik değişikliği yaptığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"İkinci yarıda rakip baskı kurdu. Oyuncalarımız mükemmel mücadele etti. İyi bir galibiyetle maçı bitirdik. Üç maçımız kaldı. Bu maçları en iyi şekilde tamamlayıp ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Çünkü bundan önce baya sıkıntılar yaşadık. O sıkıntıları aştıktan sonra da çok güzel bir seri yakaladık. Kalan maçlarımızı da bu seriye katmak istiyoruz. Avrupa hedefi şöyle; Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçları çok önemli. Bunları da çok iyi bitirirsek inşallah istediğimiz şeye kavuşuruz."



