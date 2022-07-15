Riyad Mahrez 3 yıl daha City'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Cezayirli yıldız Riyad Mahrez'in sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; mancity.com
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Riyad Mahrez 3 yıl daha City'de
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15 Temmuz 2022 21:14
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Cezayirli futbolcusu Riyad Mahrez'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Mahrez'in gelecek yıl bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Tecrübeli kanat oyuncusu, 2018'de Leicester City'den 60 milyon sterlin bonservis bedeliyle Manchester City'ye transfer olmuştu.

Manchester City formasıyla şu ana kadar 188 maça çıkan Mahrez 63 gol atıp, 45 asist üretti.

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