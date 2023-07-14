Rey Mysterio öldü mü? Oscar Gutierrez öldü mü, kimdir?

Son dakika sosyal paylaşımlarına göre, bazı haber kaynakları Rey Mysterio olarak bilinen Óscar Gutierrez'in öldüğünü iddia etti.Hayır, Rey Mysterio güvende ve yaşıyor ve sosyal medyada Rey Mysterio'nun ölümüyle ilgili dolaşan söylentiler temelsiz ve yanlış.Óscar Gutierrez (d. 11 Aralık 1974; Chula Vista, Kaliforniya), (daha çok ring adı olan Rey Mysterio olarak bilinir) Meksika asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi. Şu anda WWE ile sözleşme imzalamış ve Raw markası altında profesyonel olarak güreşmektedir. Yaygın olarak tüm zamanların en etkili güreşçilerinden biri olarak kabul edilen Mysterio, yarı siklet güreşini (cruiserweight) popülerleştirmesiyle tanınır ve dünyanın en tanınan Meksika usulü profesyonel güreşçilerinden (lucha libre) biridir.