Haber Tarihi: 14 Temmuz 2023 17:05 - Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2023 17:05

Rey Mysterio öldü mü? Oscar Gutierrez öldü mü, kimdir?

Bugün bazı haber kaynakları ünlü WWE yıldızı Rey Mysterio'nun öldüğü iddialarını paylaştı. Peki, Rey Mysterio öldü mü? Oscar Gutierrez öldü mü, kimdir?

Rey Mysterio öldü mü? Oscar Gutierrez öldü mü, kimdir?
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Son dakika sosyal paylaşımlarına göre, bazı haber kaynakları Rey Mysterio olarak bilinen Óscar Gutierrez'in öldüğünü iddia etti. 

REY MYSTERİO ÖLDÜ MÜ?

Hayır, Rey Mysterio güvende ve yaşıyor ve sosyal medyada Rey Mysterio'nun ölümüyle ilgili dolaşan söylentiler temelsiz ve yanlış.
REY MYSTERİO KİMDİR?

Óscar Gutierrez (d. 11 Aralık 1974; Chula Vista, Kaliforniya), (daha çok ring adı olan Rey Mysterio olarak bilinir) Meksika asıllı Amerikalı profesyonel güreşçi. Şu anda WWE ile sözleşme imzalamış ve Raw markası altında profesyonel olarak güreşmektedir. Yaygın olarak tüm zamanların en etkili güreşçilerinden biri olarak kabul edilen Mysterio, yarı siklet güreşini (cruiserweight) popülerleştirmesiyle tanınır ve dünyanın en tanınan Meksika usulü profesyonel güreşçilerinden (lucha libre) biridir.

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