Haber Tarihi: 02 Mayıs 2024 10:35 - Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 10:35

Resmi Tatilden Sonra Aynı Gün İşe Giriş Yapılır mı?

Resmi tatillerden sonra aynı gün işe giriş yapılıp yapılamayacağı, işverenin tercihine ve iş sözleşmesinin içeriğine bağlıdır.

Resmi Tatilden Sonra Aynı Gün İşe Giriş Yapılır mı?
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5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda, resmi tatillerden sonra işe girişle ilgili herhangi bir özel hüküm bulunmamaktadır.

Bu nedenle, işveren resmi tatilden sonra isterse aynı gün işe başlatabilir.

Ancak:

İş sözleşmesinde resmi tatillerden sonra işe girişle ilgili özel bir madde yer alıyorsa, bu maddeye uyulması gerekir.

Örneğin, iş sözleşmesinde "Resmi tatillerden sonra ertesi gün işe başlanır" gibi bir madde yer alıyorsa, işveren bu maddeye uymak zorundadır.

Uygulamada:

Çoğu işveren, resmi tatillerden sonra ertesi gün işe başlatmayı tercih etmektedir.

Bunun sebebi, tatillerin çalışanlarda yorgunluk ve motivasyon eksikliği yaratabileceğinin düşünülmesidir.

Ayrıca, resmi tatillerden sonra bazı bürokratik işlemlerin tamamlanması için zaman gerekebilir.

Sonuç olarak:

Resmi tatilden sonra aynı gün işe giriş yapılıp yapılamayacağı, işverenin tercihine ve iş sözleşmesinin içeriğine bağlıdır.
Yasal olarak herhangi bir engel bulunmamakla birlikte, çoğu işveren ertesi gün işe başlatmayı tercih etmektedir.
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