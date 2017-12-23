TFF 1. Lig'de 17. hafta mücadelesindekozlarını paylaştı.Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada12. dakikada konuk takım Rizespor, Samu'nun golüyle öne geçerken, 32'de Samican Keskin bu gole yanıt verdi ve ilk devre 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Rizespor'da 57. dakikada oyuna dahil olan Recep Niyaz, 86'da fileleri havalandırarak maçın skorunu tayin etti ve Karadeniz ekibine 3 puanı getirdi.Alınan bu sonucun ardından Gazişehir Gaziantep üst üste ikinci kez yenildi ve 20 puanda kaldı. Çıtayı Süper Lig'e yükselmek olarak belirleyen Rizespor zorlu deplasmandan kayıpsız çıkarak 31 puana yükseldi.Ligin ikinci devresinin ilk maçında Gazişehir Gaziantep sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Rizespor ise Manisaspor deplasmanına gidecekGaziantep KalyonÖzgüç Türkalp (xxx), Soner Maraş (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx)Stachowiak (xxx)- Ahmet (xx), Murat (xx), Özgür (xxx), Mustafa (xx)(Dk.88 Ali ), Mehmet (xxx), Muhammed (xx), Özgür Can (xx), Sinan (xx), Del Valle (xx), Webo (x) (Dk.37 Okan xx)Gökhan (xx)- Mehmet (xx), Ropin (xx), Petrucci (xxx), Saadane (xx), Segovia (xx), Oğulcan (xx) (Dk.57 Süleyman xx), Lincoln (xx) (Dk.57 Recep xx), Özgür Çek (xx)(Dk.78 Ozan xx), Orhan (xx), Ümit (xx)Özgür, Mehmet (Gazişehir Gaziantep), Orhan, Recep (Çaykur Rizespor)Dk.32 Mustafa (Gazişehir Gaziantep), Dk.12 Segovia, Dk.86 Recep (Çaykur Rizespor)