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Recep Niyaz'dan Rizespor'a ALTIN gibi 3 puan

TFF 1. Lig'de 17. hafta mücadelesinde Erkan Sözeri'nin takımı Gazişehir Gaziantep ile İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı Çaykur Rizespor karşılaştı

Kaynak: Sporx.com
Recep Niyaz'dan Rizespor'a ALTIN gibi 3 puan
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23 Aralık 2017 14:56
Gazişehir Gaziantep - Çaykur Rizespor! TFF 1. Lig'de 17. hafta mücadelesinde Erkan Sözeri'nin takımı Gazişehir Gaziantep ile İbrahim Üzülmez'in çalıştırdığı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Rizespor, 2-1'lik skorla kazandı. 12. dakikada konuk takım Rizespor, Samu'nun golüyle öne geçerken, 32'de Samican Keskin bu gole yanıt verdi ve ilk devre 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Rizespor'da 57. dakikada oyuna dahil olan Recep Niyaz, 86'da fileleri havalandırarak maçın skorunu tayin etti ve Karadeniz ekibine 3 puanı getirdi.

Alınan bu sonucun ardından Gazişehir Gaziantep üst üste ikinci kez yenildi ve 20 puanda kaldı. Çıtayı Süper Lig'e yükselmek olarak belirleyen Rizespor zorlu deplasmandan kayıpsız çıkarak 31 puana yükseldi.

Ligin ikinci devresinin ilk maçında Gazişehir Gaziantep sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Rizespor ise Manisaspor deplasmanına gidecek



Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Özgüç Türkalp (xxx), Soner Maraş (xxx), Utku Tunavelioğlu (xxx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stachowiak (xxx)- Ahmet (xx), Murat (xx), Özgür (xxx), Mustafa (xx)(Dk.88 Ali ), Mehmet (xxx), Muhammed (xx), Özgür Can (xx), Sinan (xx), Del Valle (xx), Webo (x) (Dk.37 Okan xx)
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx)- Mehmet (xx), Ropin (xx), Petrucci (xxx), Saadane (xx), Segovia (xx), Oğulcan (xx) (Dk.57 Süleyman xx), Lincoln (xx) (Dk.57 Recep xx), Özgür Çek (xx)(Dk.78 Ozan xx), Orhan (xx), Ümit (xx)
SARI KARTLAR: Özgür, Mehmet (Gazişehir Gaziantep), Orhan, Recep (Çaykur Rizespor)
GOLLER: Dk.32 Mustafa (Gazişehir Gaziantep), Dk.12 Segovia, Dk.86 Recep (Çaykur Rizespor)



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