Haber Tarihi: 11 Nisan 2025 17:30 - Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2025 17:30

Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçında Arsenal sahasında Real Madrid'i 3-0 mağlup etti. Bu gelişmenin ardından futbolseverler yarı finale çıkacak ekibin netleşeceği rövanş maçının tarihine odaklandı. Peki, Real Madrid-Arsenal Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman?

Real Madrid-Arsenal rövanş maçı ne zaman?
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İngiliz ekibi Arsenal'e konuk olan Real Madrid, 3-0'lık net bir skorla rakibine mağlup oldu. Arsenal rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

REAL MADRİD-ARSENAL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşmanın rövanşı, 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Müsabakanın TSİ 22:00'de başlaması bekleniyor.

ARSENAL AVANTAJI KAPTI

İngiltere temsilcisi Arsenal, İspanya'nın Real Madrid takımını konuk etti. Emirates Stadı'ndaki maçın ilk yarısı golsüz geçti. Mücadelede gol perdesini 58. dakikada ev sahibi ekipten Declan Rice, şık bir frikik golüyle açtı. Declan Rice ile 70. dakikada frikikten bir gol daha bulan Arsenal, farkı 2'ye çıkardı. İngiliz ekibi, müsabakanın 75. dakikasında Mikel Merino'nun kaydettiği golle skoru 3-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Arsenal, son şampiyon Real Madrid'i 3-0 yenerek yarı final yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Milli futbolcu Arda Güler'in süre alamadığı Real Madrid'de Eduardo Camavinga, 90+4. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

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