Rashed Al-Marri, Digiturk'te göreve başladı

Medya yöneticisi Rashed Al-Marri, Digitürk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanlığı görevine atandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Rashed Al-Marri, Digiturk'te göreve başladı
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16 Aralık 2020 16:07
Medya yöneticisi Rashed Al-Marri, Digiturk'te göreve başladı.

Digitürk'ten yapılan açıklamaya göre Al-Marri, Digitürk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanlığı görevine atandı.

Konuyla ilgili açıklamalarına yer verilen Digitürk ve beIN Media Group Üst Yöneticisi Yousef Al-Obaidly, "Türkiye'nin lider spor ve eğlence platformu olarak, sayın Al-Marri'nin de katılımıyla yönetim kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Oldukça heyecan verici bir yıl olacağına inandığım 2021'de Al-Marri'nin Türk futbolunu yurt içinde ve yurt dışında tanıtma ve büyütme çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacağından eminim" ifadelerini kullandı.

 



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