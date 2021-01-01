Raptors, Pascal Siakam'ı takasa açtı!

Toronto Raptors'ın, forvet oyuncusu Pascal Siakam'ı takas görüşmelerine dahil ettiği belirtildi.



Bleacher Report'a göre Raptors, NBA Draftı için elinde bulundurduğu 4 numaralı seçimi Washington Wizards yıldızı Bradley Beal veya Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard gibi bir All-Star oyuncu ile takas etmeyi düşündüğünden ötürü, Draft öncesinde takas görüşmelerinde aktif bir profil çiziyor.



Raptors'ın ayrıca Kyle Lowry'nin serbest oyuncu dönemindeki durumu söz konusu olduğunda, kendisiyle alakalı bir karara varması da gerekecek.



