Haber Tarihi: 12 Mart 2024 16:10 - Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 16:10

Ramazan'da Cinsel İlişkiye Girilir mi, Günah mı? Diyanet

Ramazan ayı, manevi arınma ve ibadet ayı olarak kabul edilir. Bu ayda oruç tutmak, ibadet etmek ve iyilik yapmak gibi dini vecibeleri yerine getirmek ön plana çıkar. Peki, bu Ramazan'da cinsel ilişkiye girilir mi, caiz midir? Bu konu, yıllardır dini ve sosyal açıdan tartışılan bir mesele olmuştur.

Ramazan'da Cinsel İlişkiye Girilir mi, Günah mı? Diyanet
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Ramazan ayında cinsellik konusunda herkesin kafasında soru işaretleri oluşuyor. "Ramazanda cinsellik günah mıdır?", "Ramazanda cinsellik nasıl yaşanmalı?" gibi pek çok soru kafaları kurcalıyor. Konuyla ilgili en doğru bilgiler ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde yer alıyor…

Ramazan'da Cinsel İlişkiye Girilir mi?

İslam dinine göre, oruçlu iken cinsel ilişkiye girmek kesinlikle yasaktır. Bu durum, orucu bozar ve kaza ve keffaret gerektirir. Fakat iftar ile sahur arasındaki zaman diliminde cinsel ilişkiye girmenin herhangi bir sakıncası yoktur.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi fetvasına göre:

Oruçluyken cinsel ilişkiye girmek orucu bozar.

Orucunu bozan kişi, hem orucu kaza etmeli hem de keffaret ödemelidir.

Keffaret, fakirlere yiyecek veya fidye vermek şeklindedir.

İftar ile sahur arasındaki zaman diliminde cinsel ilişkiye girmek ise orucu bozmaz.

Ancak, cinsel ilişkinin orucu bozmaması demek, bu eylemin her zaman ve her şartta mübah olduğu anlamına gelmez. Ramazan ayı, manevi bir arınma ayı olduğu için, bu ayda cinsel ilişkiden uzak durmak ve nefsi terbiye etmek daha faziletlidir.

Farklı Görüşler:

Bazı fıkıh mezhepleri ve alimler, oruçlu iken eşiyle öpüşmek ve sarılmak gibi yakınlaşmaların orucu bozmadığını savunmaktadır.

Fakat genel olarak kabul gören görüş, oruçlu iken cinsel temastan ve yakınlaşmadan kaçınmak yönündedir.

Sosyal Tartışmalar:

Ramazanda cinsel ilişkiye girip girmeme konusu, sadece dini açıdan değil, sosyal açıdan da tartışılmaktadır.

Bazı insanlar, bu ayın manevi arınma ayı olduğunu ve bu tür eylemlerin bu ayın ruhuna aykırı olduğunu düşünmektedir.

Diğerleri ise, bireyin özel hayatına karışılmaması gerektiğini ve bu konunun kişisel bir tercih olduğunu savunmaktadır.

Sonuç:

Ramazanda cinsel ilişkiye girip girmeme konusu, kişisel bir tercih ve dini bir sorumluluktur.

Bu konuda en doğru kararı vermeden önce dini bilgi edinmek ve vicdanınızla hareket etmek önemlidir.

Unutulmamalıdır ki, Ramazan ayı manevi bir arınma ve ibadet ayıdır. Bu ayda nefsi terbiye etmek ve ibadete odaklanmak önceliğimiz olmalıdır.
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