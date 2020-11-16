Rafael: "Beşiktaş'tan teklif aldım"

Başakşehir'in Brezilyalı yeni yıldızı Rafael, verdiği röportajda Türkiye'deki ilk izlenimlerini ve transfer sürecini anlattı. İşte Rafael'in beIN Sports'a verdiği röportaj...

Haber; Sporx.com
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Rafael: 'Beşiktaş'tan teklif aldım'
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16 Kasım 2020 21:06


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