Rafael: "Beşiktaş'tan teklif aldım"
Başakşehir'in Brezilyalı yeni yıldızı Rafael, verdiği röportajda Türkiye'deki ilk izlenimlerini ve transfer sürecini anlattı. İşte Rafael'in beIN Sports'a verdiği röportaj...
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16 Kasım 2020 21:06
Beşiktaş
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- 17:45 Mustafa Cengiz'den başkan adaylığı açıklaması
- 17:38 Corey Brewer, Pelicans'ın koçluk kadrosuna katıldı
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- 17:22 Ricardo van Rhijn: "Türkiye'ye gelsem, maaşımı alamayabilirim"
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- 17:18 Gomis: "Galatasaray'dan sonra aradığımı buldum"
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- 17:16 Oxford Üniversitesi açıkladı: "Oyun oynayanlar daha mutlu"
- 17:11 Otto Porter Jr. opsiyonunu kullandı, Bulls'da kalıyor
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- 16:57 "Kostas Koufos, Cavaliers'a gitmeyi çok ister" iddiası
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- 16:36 Raptors, VanVleet ile yeniden anlaşacağından emin
- 16:34 CoD: Black Ops Cold War, ilk günde serinin en iyisi oldu
- 16:30 Boston, Cavs'in 5 no'lu seçimine karşılık, iki Draft hakkı teklif etti
- 16:24 NBA, 3-4 hazırlık maçlı bir sezon öncesi geçirecek
- 16:20 Cyberpunk 2077'den büyük sızıntı!
- 16:12 Ergin Ataman, zafer için şifreleri verdi
- 16:11 PS5 ve Xbox Series X türlerinin son örnekleri olabilir!
- 16:04 Dusan Tadic: "Türkiye'nin takılmasını bekliyoruz"
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- 16:01 Lakers, Kuzma'nın kontratı ile "ne yapacağını bilemiyor"
- 16:00 Cristiano Ronaldo'yu dönüştüren bahis: 400 pound!
- 15:57 Keçiörengücü'nde hedef Süper Lig
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- 15:53 Ceferin: "Koronavirüs bitecek, EURO2020 oynanacak"
- 15:49 Ukraynalı Novikov "dünyanın en güçlü insanı" yarışmasını kazanan en genç sporcu oldu
- 15:44 Milli futbolcu Efecan Karaca'nın 31. yaş günü kutlandı
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- 15:27 Lin: "'Beni hiçbir şey durduramaz' zihniyetiyle geliyorum"
- 15:20 Batum opsiyonunu kullandı, Hornets'ta kalacak
- 15:15 "Knicks hala Carmelo'yu hedefliyor, ama öncelikli değil" iddiası
AVRUPA'DAN FUTBOL
Nuri Şahin: "U-19 Moukoko için çok kolay"
Roy Keane 'aptal' dedi, Manchester City şikayet etti
PSG, Real Madrid efsanesine göz dikti
Andy van der Meyde'den 'intihar' itirafı
Andre Ayew'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı
Coentrao: "Ronaldo bir canavar"
Suarez: "Barcelona tarafı beni üzdü"
De Bruyne'nin gönlü Gök Maviler'den yana!
Ronaldo neden siyah krampon giymiyor?
Ronaldo'nun gözyaşları: "Yemek alacak param yoktu"
Cristiano Ronaldo'yu dönüştüren bahis: 400 pound!
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