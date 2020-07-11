Radamel Falcao, antrenmanda yine yok

Geri dönüşü dört gözle beklenen Falcao, cuma günkü antrenmana da katılmadı. Kolombiyalı golcünün, Ankaragücü deplasmanında da forma giymesi beklenmiyor. Zorlu maç öncesi Muslera sakat, Feghouli cezalı, Lemina belirsiz...

, Fotoğraf; AA
Radamel Falcao, antrenmanda yine yok
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11 Temmuz 2020 12:36
Galatasaray'da gözler cumartesi günkü Ankaragücü deplasmanına çevrildi.

Eksikler nedeniyle ideal 11'i bir türlü kuramayan Galatasaray'da, geri dönüşü dört gözle beklenen Radamel Falcao'nun yokluğu can sıkıyor. Kolombiyalı golcü, cuma günkü antrenmana da katılmadı. Falcao'nun yerine, Alanya maçında attığı gole rağmen performansı vasatın altında kalan Adem Büyük görev yapacak. Trabzon karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan Feghouli, bu maçta da forma giyemeyecek.

Muslera sezonu kapatmıştı, Lemina'nın durumu ise belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcunun Başkent'e gidip gitmeyeceğine bu sabahki doktor kontrolleri sonrası karar verilecek.

Başkent'te kamp zamanı

Ankaragücü maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir çalışma yapan Sarı-Kırmızılı ekipte, idmanın ana bölümünde ayak tenisi oynandı. Kafile bu sabah hazırlıkları tamamlayıp THY'nin özel uçuşuyla Ankara'ya geçecek ve burada kampa girecek.



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