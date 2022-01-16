PSG 2 maç aradan sonra kazandı

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında lider PSG, sahasında Brest'i ağırladı.
Parc des Princes'de oynanan maçı PSG 2-0 kazanarak iki maç aradan sonra galibiyet elde etmeyi başardı.
Karşılaşmanın 38. dakikasında Kylian Mbappe'nin golüyle PSG öne geçerken ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda kalesini gole kapatmayı başaran PSG, 53. dakikada Kehrer'in golüyle farkı ikiye çıkardı maçtan 3 puan çıkarmasını bildi.
Bu sonuçla PSG, 50 puana yükselerek ligde en yakın rakibi Nice'in 11 puan önünde liderliğini sürdürdü. Brest ise 25 puanda kalarak orta sıralardaki yerini korudu.
Parc des Princes'de oynanan maçı PSG 2-0 kazanarak iki maç aradan sonra galibiyet elde etmeyi başardı.
Karşılaşmanın 38. dakikasında Kylian Mbappe'nin golüyle PSG öne geçerken ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda kalesini gole kapatmayı başaran PSG, 53. dakikada Kehrer'in golüyle farkı ikiye çıkardı maçtan 3 puan çıkarmasını bildi.
Bu sonuçla PSG, 50 puana yükselerek ligde en yakın rakibi Nice'in 11 puan önünde liderliğini sürdürdü. Brest ise 25 puanda kalarak orta sıralardaki yerini korudu.