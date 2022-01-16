PSG 2 maç aradan sonra kazandı

Ligue 1'in 21. haftasında PSG, sahasında Brest'i 2-0 mağlup etti ve ligde 2 maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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PSG 2 maç aradan sonra kazandı
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16 Ocak 2022 00:55
Fransa Ligue 1'in 21. haftasında lider PSG, sahasında Brest'i ağırladı.

Parc des Princes'de oynanan maçı PSG 2-0 kazanarak iki maç aradan sonra galibiyet elde etmeyi başardı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Kylian Mbappe'nin golüyle PSG öne geçerken ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda kalesini gole kapatmayı başaran PSG, 53. dakikada Kehrer'in golüyle farkı ikiye çıkardı maçtan 3 puan çıkarmasını bildi.

Bu sonuçla PSG, 50 puana yükselerek ligde en yakın rakibi Nice'in 11 puan önünde liderliğini sürdürdü. Brest ise 25 puanda kalarak orta sıralardaki yerini korudu.

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