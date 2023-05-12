Haber Tarihi: 12 Mayıs 2023 16:58 - Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 16:58

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz kimdir, eşi kimdir? Yeni Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz biyografisi

11 ili vuran deprem faciasında Kızılay'a ait çadırları sattığı için büyük tepki gören ve istifa çağrısı yapılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, seçime 2 gün kala istifa ettiğini duyurdu. Kızılay Genel Başkanlığı'na ise Fatma Meriç Yılmaz geldi. Peki, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz kimdir, eşi kimdir? Yeni Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz biyografisi

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz kimdir, eşi kimdir? Yeni Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz biyografisi
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Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın istifası üzerine tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, başkanlık makamına vekaleten oturacak. Kerem Kınık'ın yerine getirilen Fatma Meriç Yılmaz'ın kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Yeni Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Kerem Kınık'ın yerine kim geldi? Fatma Meriç Yılmaz hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılar...
FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR?

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 1975 yılında Ankara doğdu. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Fatma Meriç Yılmaz, tıpta uzmanlık eğitimini 2000- 2003 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamladı.

Fatma Meriç Yılmaz, 2003-2010 yılları arasında aynı hastanede başasistan olarak görev yapmaya başladı. 2008 yılında doçentlik ünvanını alan Fatma Meriç Yılmaz, 2010 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak göreve başladı.

2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilimdalına Doçent olarak atandı. 2014 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde profesörlüğe yükseltilerek profesörlük ünvanı aldı.

Kızılay Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yılmaz, Kerem Kınık'ın istifası üzerine geçici olarak başkanlık görevini üstlendi.

FATMA MERİÇ YILMAZ ÖZEL HAYATI

Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, evli ve 3 çocuk annesidir.

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Fatma Meriç Yılmaz
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