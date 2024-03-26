Haber Tarihi: 26 Mart 2024 15:21 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024 15:21

Porno İzlemek Orucu Bozar mı?

Oruç, İslam dininin beş temel ibadetinden biridir ve Müslümanlar için önemli bir ibadet uygulamasıdır. Oruç, Ramazan ayında tutulurken, bazı Müslümanlar da diğer zamanlarda nafile oruçlar tutarlar. Ancak, günümüzde birçok kişi için porno izleme gibi modern aktivitelerin oruçla ilişkisi konusunda belirsizlikler vardır. Bu yazıda, "Porno İzlemek Orucu Bozar mı?" sorusunu detaylı bir şekilde ele alacağız.

Porno İzlemek Orucu Bozar mı?
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Ramazan ayı, Müslümanlar için manevi bir arınma ve tazelenme ayıdır. Bu ay boyunca, Müslümanlar oruç tutarak, nefsi terbiye etmeye ve Allah'a yakınlaşmaya çalışırlar. Oruç tutarken, sadece yeme ve içmeden kaçınmak değil, aynı zamanda nefsi günahlardan da korumak önemlidir.

Porno izlemek, İslam dininde haram kabul edilen bir eylemdir. Bu eylem, kişinin şehvet duygularını tahrik ederek, onu günaha sürükleyebilir. Oruç tutarken porno izlemek, orucun manevi boyutunu zedelediği için günahtır.

Peki, porno izlemek orucu bozar mı? Bu sorunun cevabı, bazı fıkıh mezheplerine göre farklılık gösterir.

Hanefi Mezhebi: Hanefi mezhebine göre, porno izlemek orucu bozmaz. Ancak, bu eylem, orucun manevi boyutunu zedelediği için günahtır.

Şafii Mezhebi: Şafii mezhebine göre, porno izlemek orucu bozar. Bu mezhep, porno izlemenin meni akıtma ihtimali olduğunu ve bu nedenle orucu bozduğunu savunur.

Maliki Mezhebi: Maliki mezhebine göre, porno izlemek orucu bozmaz. Ancak, bu eylem mekruh kabul edilir.

Hanbeli Mezhebi: Hanbeli mezhebine göre, porno izlemek orucu bozar. Bu mezhep, porno izlemenin şehveti tahrik ettiğini ve bu nedenle orucu bozduğunu savunur.

Sonuç

Porno izlemek, İslam dininde haram kabul edilen bir eylemdir. Oruç tutarken porno izlemek, orucun manevi boyutunu zedelediği için günahtır. Orucun bozulup bozulmadığına dair fıkıh mezhepleri arasında farklı görüşler mevcuttur.
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